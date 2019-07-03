Türkiye, Nijer'de ordu karargahına düzenlenen terör saldırısını kınadı
40 dakika önce
Dışişleri Bakanlığınca "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:42
Dışişleri Bakanlığınca "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Nijer
halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." açıklaması yapıldı.
Beşiktaş tribünlerinden Orhan Ak'a sert tepki!
Yeni parti kuracağı iddia edilen Ali Babacan hakkında FETÖ'ye yardımdan suç duyurusu
IMF Direktörü Lagarde görevini askıya aldı
Düğün sabahı tecavüze uğrayan talihsiz kadını, minibüste attığı çığlık kurtardı