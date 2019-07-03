Son Dakika Haberleri: Türkiye, Nijer'de ordu karargahına düzenlenen terör saldırısını kınadı
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Türkiye, Nijer'de ordu karargahına düzenlenen terör saldırısını kınadı

40 dakika önce

Dışişleri Bakanlığınca "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.

Türkiye, Nijer'de ordu karargahına düzenlenen terör saldırısını kınadı, System.String[]
Dışişleri Bakanlığınca "Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, kardeş Nijer halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz." açıklaması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:42 
nijer, terör, baka, Ekonomi
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