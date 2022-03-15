Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Son Dakika
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Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

15.03.2022 18:59
Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi

Türkiye'nin Nijer'e bağışladığı 500 bin doz Kovid-19 aşısından 200 bin dozu ülkeye ulaştı.

Türkiye'nin Nijer'e bağışladığı 500 bin doz Kovid-19 aşısından 200 bin dozu ülkeye ulaştı.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Nijer'e bağışladığı 500 bin doz Sinovac aşısından 200 bin dozu, Niamey Havalimanı'nda düzenlenen törenle Nijer Halk Sağlığı, Nüfus ve Sosyal İşler Bakanı Dr. Idi Illiassou Mainassara'ya teslim edildi.

Törende konuşan Türkiye'nin Niamey Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Türkiye'nin Haziran ve Temmuz 2020'de Nijer'e Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ekipman ve cihaz yardımında bulunduğunu anımsattı.

Nijer'in salgınla mücadeledeki çabalarından övgüyle bahseden Büyükelçi Arı, Türkiye'nin Nijer'in yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16-18 Aralık 2021'de İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesinde, Afrika ülkelerine 15 milyon doz Sinovac aşısı bağışlanacağını duyurmuştu.

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Sinovac, Türkiye, Afrika, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Nijer'e 200 bin doz Kovid-19 aşısı gönderdi - Son Dakika


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