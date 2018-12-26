Türkiye Nijerya'daki Terör Saldırısını Kınadı
26 dakika önce
Türkiye, Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram tarafından bugün düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Türkiye
, Nijerya
'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram
tarafından bugün düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısı sonucu 13 güvenlik görevlisi yaşamını yitirmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:22 Kaynak: AA
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