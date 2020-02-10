Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika
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Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı

6 saat önce

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını kınadı, System.String[]

Türkiye, Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Borno eyaletinde dün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

30 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü Boko Haram, Borno eyaletine bağlı Konduga bölgesinde yük kamyonlarının geçiş için beklediği sırada saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 30 kişi yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Türkiye, Nijerya, Afrika, Borno, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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