'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' açıklandı - Son Dakika

'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' açıklandı

23.12.2020 11:45
'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' açıklandı, System.String[]

BİRLEŞMİŞ Milletler'in desteklediği, 124 ülkede ve 250 bini aşkın üyesiyle dünyanın 3'üncü büyük sivil toplum organizasyonu olan ve Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen, 'Dünyanın 10 Başarılı Genci Ödülleri'nin Türkiye ayağı 'Türkiye'nin...

BİRLEŞMİŞ Milletler'in desteklediği, 124 ülkede ve 250 bini aşkın üyesiyle dünyanın 3'üncü büyük sivil toplum organizasyonu olan ve Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği tarafından 1983 yılından bu yana düzenlenen, 'Dünyanın 10 Başarılı Genci Ödülleri'nin Türkiye ayağı 'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' yarışmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı. Online düzenlenen gecede sanatçı İlhan Şeşen ile piyanist-besteci Cem Esen mini konser verdi.

JCI Türkiye Derneği adına İstanbul Şubesi tarafından 26 yıldan bu yana düzenlenen Türkiye'nin 10 Başarılı Genci projesinin toplumsal gelişime önemli katkıları bulunan başarılı gençlerin çalışmalarını görünür kılmayı, onları daha duyarlı ve aktif birey olmaları yönünde teşvik etmeyi hedeflediği belirtildi. Koronavirüs nedeniyle bu yıl ilk kez on-line gerçekleştirilen ödül gecesinde açıklanan 'Türkiye'nin On Başarılı Genci' ve kategorileri şöyle:

İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik; Hazel Topçu,* Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi. Onursal Adıgüzel, * Bilimsel Önderlik;  Doç. Dr. Ceren Yarar Fisher, * Kültürel Başarı;  Cem Esen, *Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik;  Ece Gözen, * İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı; Murat Turgut, * İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet;. Mehmet Atakan Foça, *Fen ve Teknik Gelişme; Doç Dr. Aydan Dağ, * Kişisel Başarı;Hande Arı, * Tıbbi Yenilik ve Buluşlar; Dr. Öğretim Üyesi Fatih İnci. Bu arada JCI Türkiye Senato Ödülü de  Karsu Dönmez'e verildi.Sanatçı İlhan Şeşen'in on-line müzik dinletisinin  yanı sıra 'Kültürel Başarı' kategorisinde ödüle layıp görülen Cem Esen de mini resital  verdi.

BEYİN GÖÇÜ TEHDİDİ2020 JCI Şube Başkanı Gökhan Barışkan, beyin göçünün önemli tehdit oluşturduğu vurgularken Türkiye'de önemli işleri başaran ve keşfedilmeyi veya takdir edilmeyi bekleyen yüzlerce genç bulunduğunu belirtirken hiçbir ticari kaygı taşımadan bunları ödüllendirmeyi hedeflediklerini söyledi. 2020 yılı Türkiye'nin 10 Başarılı Genci Ödülleri birincileri,  önümüzdeki yıl 'Dünya Finali'nde, Türkiye'yi temsil ederek başarılarını uluslararası platforma taşıma şansına sahip olacak.  Türkiye'de geçen 26 yıl içerisinde en başarılı seçilen 18 gencin alanlarında 'Dünya Birincisi' olduğu vurgulandı.10 kategori kapsamında yüzlerce başvuru arasından jüride Türkiye Eğitim Vakfı Kurucusu İbrahim Betil, Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Türk Kariyer Yönetim Kurulu Başkanı İlham Süheyl Aygül, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği Başkanı Serdar Dinler, Prof Dr. Yusuf Baran'ın yanı sıra alanlarında tanınmış çok sayıda tanınmış isim yer aldı.Ödül töreni öncesi JCI Türkiye tarafından ilk kez online zirve düzenlenirken ilk oturumda JCI Global Marka Elçisi Baybars Altuntaş da yer aldı. Bir sonraki oturumda Türkiye'nin ticari diplomasideki öncü kurumu olan ve JCI Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) ile beraber ortak bir panel gerçekleştirildi.

'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' açıklandı
'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' açıklandı
'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' açıklandı

Cem Esen, Sanatçı, Türkiye, toplum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye'nin 10 Başarılı Genci' açıklandı - Son Dakika


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