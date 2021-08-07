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Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden - Son Dakika

Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden

07.08.2021 10:01
Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden, System.String[]

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin elde ettiği derecelerle Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 103'e çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli'nin elde ettiği derecelerle Türkiye'nin toplam olimpik madalya sayısı 103'e çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908'de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020'ye kadar 6 farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Türkiye, Tokyo 2020'de ilk 14 günde okçulukta Mete Gazoz ile altın, karatede Eray Şamdan ile gümüş madalya kazandı. Tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün, güreşte Rıza Kayaalp, Yasemin Adar ve Taha Akgül, cimnastikte ise Ferhat Arıcan, karatede Ali Sofuoğlu ve Merve Çoban, bronz madalya kazandı. Oyunlar öncesi 91 olan madalya sayısı, burada alınan derecelerle 101'e taşındı.

Oyunların 15. gününde ise iki kadın milli boksörden madalya geldi. Önce 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazanırken, sonrasında 69 kiloda da Busenaz Sürmeneli altın madalyaya ulaştı.

Buse Naz Çakıroğlu'nun başarısı 102, Busenaz Sürmeneli'nin kürsüsü ise 103. olimpik madalya olarak Türk spor tarihine geçti.

Türkiye'nin Tokyo 2020'deki madalya sayısı da 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 12'ye çıktı.

41. altın madalya

Busenaz Sürmeneli, elde ettiği şampiyonlukla Türkiye'ye 41. olimpiyat altınını getirdi.

Tokyo 2020 öncesinde Türkiye'nin 39 olan olimpiyat altın madalya sayısı, Mete Gazoz'un okçulukta zirveye çıkmasıyla 40 oldu. Boksta Busenaz ile alınan zafer ise 41. altın madalya olarak kayıtlara geçti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile Türkiye'nin renklerine göre madalya sayısı altında 41, gümüşte 27, bronzda 35 oldu.

Türk boks tarihinde ilk

Busenaz Sürmeneli, elde ettiği altın madalyayla Türk spor tarihine geçti.

Daha önceki olimpiyatlarda gümüş ve bronz madalya alabilen Türk boksu, Tokyo 2020'de ilk kez altın madalyaya uzandı.

Türkiye'nin kadınlarda kota aldığı ilk olimpiyatta Busenaz Sürmeneli ile gelen altın madalya, boksta alınan en büyük başarı olarak tarihe geçti.

Boksun madalya sayısı 7 oldu

Türk boksunun olimpiyat oyunlarında kazandığı madalya sayısı 7'ye yükseldi.

Tokyo 2020'den önceki olimpiyatlarda 2 gümüş, 3 bronz madalya elde eden Türk boksu, 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'ndan birer altın ve gümüş madalyayla ayrıldı.

Tokyo'da alınan derecelerle Türkiye adına boks branşının elde ettiği madalya sayısı 1 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 7'ye taşındı.

Olimpiyat, Türkiye, oyunlar, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye'nin 102 ve 103. olimpiyat madalyaları kadın boksörlerden - Son Dakika Spor


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