Türkiye'nin 11 aylık karton ambalaj ihracatı yüzde 16 yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 11 aylık karton ambalaj ihracatı yüzde 16 yükseldi - Son Dakika Ekonomi

Türkiye'nin 11 aylık karton ambalaj ihracatı yüzde 16 yükseldi

6 saat önce

Türkiye karton ambalaj sektörünün ihracatı, yılın ilk 11 ayında yüzde 16 artışla 2.0 milyar dolara yükseldi.

Türkiye'nin 11 aylık karton ambalaj ihracatı yüzde 16 yükseldi, System.String[]

Türkiye karton ambalaj sektörünün ihracatı, yılın ilk 11 ayında yüzde 16 artışla 2.0 milyar dolara yükseldi.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Karton Ambalaj'dan sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Can Duran, "2019 yılının ilk 11 ayında sektörümüzün ihracatı 2 milyar doları geçerek son 6 yılın en yüksek ihracat değerine ulaştı. Yılı 2.2 milyar dolarlık bir ihracatla bitirmeyi hedefliyoruz" dedi ve ekledi:

"Sürdürülebilir çevre politikaları uygulamaları yaygınlaşıyor, bu durum plastik kullanımını azaltıyor. Önümüzdeki yıllarda bunun artarak sürmesini bekliyoruz ve bu taraftaki gelişmelerin karton ambalaj ihracatına pozitif etkisinin daha da çok olması için çalışıyoruz."

Maliyeti daha az olduğu için tercih edilen plastik ambalaj kullanımının çevreye verdiği zararın görülmesini ve kullanımından vazgeçilmesini önemsediklerini de belirten Duran, "Dijital çağda, kağıt-karton ambalajlar da akıllı ambalajlar haline gelecek, özellikle gıda ambalajlarında önemli görevler yüklenecekler. Örneğin; gelecekte en fazla gelişmenin olacağı soğutulmuş ve dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin bozulduğunu tüketiciye bildirebilecek, raf ömrü ile ilgili uyarı yapabilecek yeni çözümler sunulacak" diye ekledi.


Murat Erat, İstanbul, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
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