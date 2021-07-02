Üye Girişi
Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı

02.07.2021 18:51

Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından uzun zamandır çalışmaları yürütülen ve Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonundan 400 eserin de yer aldığı 'Oyuncak Evi' hizmete girdi.

Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi tarafından uzun zamandır çalışmaları yürütülen ve Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi koleksiyonundan 400 eserin de yer aldığı 'Oyuncak Evi' hizmete girdi.

Kaymakam Çorumluoğlu, bu tür müzelerin sayısının artması gerektiğini belirterek, "Bu tür eserlere ihtiyacımız var" dedi.

Karadeniz Ereğli'de, belediye tarafından hazırlanan Oyuncak Evi'nin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

"Oyuncaklar bütün insanlık için birleştirici"

Kdz. Ereğli Belediyesi Basın Danışmanı Nergis Bozkurt, Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nin kendilerine esin kaynağı olduğunu belirterek, oyuncak evine yapılan oyuncak bağışları ve atölye çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Bozkurt yaptığı konuşmada, "Oyuncak evinde, matematikten dramaya, astronomiden el becerilerine, öykü yazmadan sepet örmeye, çömlek yapmaya kadar pek çok konuda atölye çalışmaları yapılacak. Burada hem yetişkinler, hem de çocuklar için tahta oyuncak yapım çalışmalarımız olacak. Atölye bölümünde oyuncak kütüphanesi olacak. Oyuncaklar bütün insanlık için birleştirici" dedi.

Törene katılan Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Müge Ertar da yaptığı konuşmada Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi'nde Türkiye Oyuncakçılığının tüm örneklerini toplamaya çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Ankara Üniversitesi'nin 4 bin oyuncağa yakın koleksiyonu var. Bu koleksiyonun bazı bölümlerini Kültür Bakanlığı'nın izniyle yeni kurulan müzelere aktarıyoruz. Türkiye'de sayıları arttıkça, Türk çocuğuna yapılan hizmetin niteliği de artıyor. Türkiye'de 12 oyuncak müzesi var, bu 13.'sü olacak. Bir müze niteliği taşıyacak diye umut ediyoruz. Türkiye'de müzecilik çok ilerledi. Özellikle müzelerin bir öğrenme alanı olarak kullanımı çok yaygınlaştı, çocuklar okulda öğrendikleri bilgileri, deneyerek, öğrenerek kalıcı bilgilere dönüştürüyor. Kdz. Ereğli'de kültürel açıdan çok zengin bir yapı var."

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık ise, oyuncak evinin tamamlanıp açılmasının gururunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Posbıyık, "Amacımız, oyuncakların diliyle toplumsal, tarihsel değişimi, gelişimi çocuklara anlatabilmek. Büyüklerle küçükler arasında köprü oluşturmak, farklı kültürleri çocuklara göstermek. Ayrıca kuracağımız atölyelerde çocuklarımızın kişisel becerilerini ön plana çıkarmak en büyük arzumuz. Bu amaçla oyuncak üreticileriyle, sanatçılarla buluştuk. Bu bir süreç ve ilk adım. Bu süreçte de üniversitelerimizden, STK'larımızdan ve halkımızdan destek istiyoruz. Bu oyuncak evini yaşatarak müzeye dönüştürmek istiyoruz. Her dönemin kendine özgü oyuncakları var. Eski, unutulmuş oyuncakları yeniden hatırlatalım, bunları toparlayıp sergileyelim istedik. Farklı kültürlerin ve ülkelerin oyuncakları burada yer alsın, çocuklar bunlara ulaşabilsin istedik. Tüm büyükelçiliklere mektup yazdık, ülkenizin önemli oyuncaklarını gönderin dedik, birçoğundan cevap aldık. Antik oyuncakların kopyaları, unutulmaya yüz tutmuş oyuncaklar, zeka oyunları oyuncak evinde yer alıyor. Oyuncak evinin atölyesinde her yaş grubu için farklı çalışmalar yapılacak. Çocukların kişisel becerilerini geliştirecek eğitsel çalışmalar yapacağız. Oyuncak tamirinden oyun havuzlarına, sanat tarihine kadar birçok hazırlığımız var. Oyuncak evi aynı zamanda çocukların eğitimine ve dünyayı keşfetmelerine yönelik çalışmalar yapacak." İfadelerini kullandı.

Türkiye'de 13. Oyuncak Evi'nin Ereğli'de açılmasının güzel bir olay olduğunu ifade eden Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "Ereğli ne yaparsa en iyisini yapar" dedi. Çorumluoğlu açıklamasında, "Ereğli'de olaylar başlar, kısa bir sürede büyür. Bu manada tabelaya baktım, yanında bir müze kelimesi yazacak kadar yer var. İnşallah burayı oyuncak evi müzesi olarak da adlandırır ve büyütürüz. Bundan da şüpheniz olmasın, gözünüz arkada kalmasın. Üç yıldır Ereğli'de görev yapıyorum, Ereğli'ye bu açıdan güveniyorum. Ereğli ne yaparsa en iyisini yapar. O açıdan inşallah bu sözümüze de sadık kalacağız. Reyonlara bakacağım, büyüklüğüne göre güzel bir hediye bağışlamamız da bu kadar sözden sonra farz oldu. Yer de son derece önemli bir yer. Dışarıdan gelen misafirlerimizin ayak altında olması gerekiyor. Şehirde gezerken buraya uğranılması pratik anlamda gayet güzel. İnşallah bu ayın sonunda Bölge Komutanlığımız ve belediyemizle ortaklaşa Deniz Müzesi'nin ihalesini yapacağız. Yine bu koridorda olacak. Bu müzeler ne kadar çok olursa, turisti burada o kadar çok tutarsınız. Turisti ne kadar çok tutarsanız, o ziyareti gelire o kadar rahat çevirirsiniz." dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesiminin ardından Oyuncak Evi hizmete girdi. Farklı dönemlere ait oyuncakların yer aldığı reyonları gezen protokol daha sonra bahçe tarafında çocuklarla buluştu, onlarla oyunlar oynadı. Öte yandan çocuklara elma şekeri dağıtılırken, mini bir konser de verildi.

Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı
Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı
Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı
Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı

Ankara Üniversitesi, oyunlar, Türkiye, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trafikte etrafa kurşun yağdıran Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı 18:11 Trafikte etrafa kurşun yağdıran Murat Övüç'ün oğlu gözaltına alındı Neba Gayrimenkul'ün Genel Müdürü İsa Bolay, Türkiye yatırımlarını anlattı 18:01 Neba Gayrimenkul'ün Genel Müdürü İsa Bolay, Türkiye yatırımlarını anlattı Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı 17:48 Elmalı davasıyla gündeme gelen Bayramiç'teki ikiz kardeşlere istismar davasındaki karar tepki çekti! Son sanık da serbest kaldı
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı 17:29 Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı 17:04 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin 16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu 16:03 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok 15:32 Köpeklerin ortaya çıkardığı cansız bedenlerle ilgili korkunç detay! 13 parçaya bölmüşler, başları hala ortada yok

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı         
18:30
Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor Fenerbahçe'nin yeni hocasının Slaven Bilic olduğu konuşuluyor         
18:08
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti         
17:56
Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı         
17:40
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi Didem Soydan'dan çok konuşulacak sözler: Ailem evlenmeden çocuk yapmamı istedi         
16:05
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek! Sümela Manastırı'nda 360 tonluk dev kaya tehdidi         
15:18
Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum Elmalı davasındaki çocukların öz babası ilk kez açıklama yaptı: İstismarı gözlerinde görüyordum         
15:06
16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı 16 yaşındaki genç PS5, Xbox ve Pokemon kartlarıyla 1.7 milyon dolar kazandı         
15:01
Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları Motoru alevler sardı, 45 yolcu şoförün dikkati sayesinde kurtuldu! Seyir halindeki otobüste panik anları         
14:36
Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında Sedat Peker'in videolarında anlattığı mafya lideri Nadir Salifov cinayetiyle ilgili 4 kişi gözaltında         
14:02
Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar Tütün üreticileri, yetki belgesini protesto etti! Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapattılar         
13:03
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı         
22:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2021 18:58:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin 13'ncü Oyuncak Müzesi Ereğli'de açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement