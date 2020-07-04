Türkiye'nin 2 Bengal kaplanı daha oldu - Son Dakika

Türkiye 'nin yeni Bengal kaplanları Aslan Park'ta dünyaya geldi. Şu anda 35 günlük olan 2 yavru kaplan anne sütünden ayrıldığı için özel mama ile besleniyor ve sağlık durumları çok iyi.

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan büyük kedi türlerine ev sahipliği yapan Aslan Park'ta 2 tane Bengal kaplanı dünyaya gözlerini açtı. 300 gram olarak dünyaya gelen ve şu anda 1.5 kilo ağırlığında olan kaplanlar, 2 saatte bir besleniyor. Veteriner hekimler ve bakıcılar eşliğinde özenle bakılan kaplanlar 1 hafta sonra ziyaretçilerle buluşacak.

ÖZEL MAMA İLE BESLENİYORLAR

Aslan Park'ta bulunan anne kaplanın 7'nci yavrusu olduğunu belirten Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, anne kaplanın yavrularına belli bir süre baktığına dikkat çekerek, "Son 2 günde emzirmeyi reddetti. Sadece tek bir bakıcı kontrolünde ilerliyorduk çünkü anneyi ve yavruları rahatsız etmek istemiyorduk. Anne yavruları emzirmeyi bırakınca kedi sütü dediğimiz özel bir mama hazırladık. Kaplanlarımıza şimdi bu mamayı veriyoruz. 2 saatte bir besliyoruz şuanda kaplanlarımız bakıcılarımız ve veteriner hekimlerimiz kontrolünde. Kaplanların yaşaması için annenin 1 kere bile emzirmesi çok önemli" dedi.

1 HAFTA SONRA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Yavrularını bırakan annenin baba ile de 3 ay sonra buluşacağını belirten Aydın, "Baba ile aynı ortama geldikten sonra yeni yavrular da bekliyoruz. Bazı büyük kediler bazen yavrularına hiç bakmıyor. Doğada da böyle zamanlarda ölüm olabiliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren de ziyaretçiyle buluşacaklar. Şuanda yavruları ayrı bir alanda stresten uzak tutuyor ve adapte olmalarını bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN OSCAR'I

Yaklaşık 300 gram olarak dünyaya gözlerini açan 2 yavru kaplan için Aydın, "Şu an 1.5 kilo civarındalar. Çok ağır değiller ve oyun halindeler. İkisi de çok uysal canlılar. 35 gün içerisinde yaramaz olup olmadıkları da belli olabiliyor. İsimlerini Oscar ve Sanchez olarak belirledik. Türkiye'nin Oscar'ı geldi diyebiliriz" diye konuştu.

BENGAL KAPLANLARININ SAYISI 4 BİNDEN AZ

Dünyada kaplan nüfusunun giderek azaldığını ve ve Bengal türü kaplanın doğal yaşamda sayılarının 4 binden az olduğunu belirten Aydın, "Biz hem doğal yaşam alanında azalan kaplanlara fon olarak yardımcı oluyoruz hem de burada yaşam alanı dışında onları koruyarak soy devamlılığını sağlamayı amaç ediniyoruz. 2 yavrunun burada dünyaya gelmesi bizim için ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.

- Karaköse