Türkiye'nin 2 Bengal kaplanı daha oldu - Son Dakika

Türkiye'nin 2 Bengal kaplanı daha oldu

Türkiye'nin yeni Bengal kaplanları Aslan Park'ta dünyaya geldi.

Türkiye'nin yeni Bengal kaplanları Aslan Park'ta dünyaya geldi. Şu anda 35 günlük olan 2 yavru kaplan anne sütünden ayrıldığı için özel mama ile besleniyor ve sağlık durumları çok iyi.

Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak

Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan büyük kedi türlerine ev sahipliği yapan Aslan Park'ta 2 tane Bengal kaplanı dünyaya gözlerini açtı. 300 gram olarak dünyaya gelen ve şu anda 1.5 kilo ağırlığında olan kaplanlar, 2 saatte bir besleniyor. Veteriner hekimler ve bakıcılar eşliğinde özenle bakılan kaplanlar 1 hafta sonra ziyaretçilerle buluşacak.

ÖZEL MAMA İLE BESLENİYORLAR

Aslan Park'ta bulunan anne kaplanın 7'nci yavrusu olduğunu belirten Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, anne kaplanın yavrularına belli bir süre baktığına dikkat çekerek, "Son 2 günde emzirmeyi reddetti. Sadece tek bir bakıcı kontrolünde ilerliyorduk çünkü anneyi ve yavruları rahatsız etmek istemiyorduk. Anne yavruları emzirmeyi bırakınca kedi sütü dediğimiz özel bir mama hazırladık. Kaplanlarımıza şimdi bu mamayı veriyoruz. 2 saatte bir besliyoruz şuanda kaplanlarımız bakıcılarımız ve veteriner hekimlerimiz kontrolünde. Kaplanların yaşaması için annenin 1 kere bile emzirmesi çok önemli" dedi.

1 HAFTA SONRA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Yavrularını bırakan annenin baba ile de 3 ay sonra buluşacağını belirten Aydın, "Baba ile aynı ortama geldikten sonra yeni yavrular da bekliyoruz. Bazı büyük kediler bazen yavrularına hiç bakmıyor. Doğada da böyle zamanlarda ölüm olabiliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren de ziyaretçiyle buluşacaklar. Şuanda yavruları ayrı bir alanda stresten uzak tutuyor ve adapte olmalarını bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN OSCAR'I

Yaklaşık 300 gram olarak dünyaya gözlerini açan 2 yavru kaplan için Aydın, "Şu an 1.5 kilo civarındalar. Çok ağır değiller ve oyun halindeler. İkisi de çok uysal canlılar. 35 gün içerisinde yaramaz olup olmadıkları da belli olabiliyor. İsimlerini Oscar ve Sanchez olarak belirledik. Türkiye'nin Oscar'ı geldi diyebiliriz" diye konuştu.

BENGAL KAPLANLARININ SAYISI 4 BİNDEN AZ

Dünyada kaplan nüfusunun giderek azaldığını ve ve Bengal türü kaplanın doğal yaşamda sayılarının 4 binden az olduğunu belirten Aydın, "Biz hem doğal yaşam alanında azalan kaplanlara fon olarak yardımcı oluyoruz hem de burada yaşam alanı dışında onları koruyarak soy devamlılığını sağlamayı amaç ediniyoruz. 2 yavrunun burada dünyaya gelmesi bizim için ayrı bir gurur" ifadelerini kullandı.


- Karaköse
Türkiye, Aydın, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 11:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 2 Bengal kaplanı daha oldu - Son Dakika

Son Dakika

14:18 Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü 13:41 "Bu pazar milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" anketi! AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 6 puan 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 09:50 Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:19 30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı 07:47 Antalya'nın Korkuteli ilçesi Türkiye'nin mantar üretiminin yüzde 30'unu karşılıyor 04:18 Komşuların haber vermesiyle eve geldi, karısı ve 2 çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştı 22:19 Erzincan'da sel felaketi böyle geldi! Gerilim hattı direkleri saniyeler içinde devrildi 19:53 Son Dakika: Türkiye'de 3 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1172 yeni vaka tespit edildi
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
İstanbul'un tsunami raporunda yer alan dehşet verici detaylar! 17 ilçe sular altında kalacak
16:46
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
İkranur için özel ekip iz sürüyor! Cinayet şüphesi üzerine her detay tek tek inceleniyor
16:13
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Son dakika: Erdoğan toplu asker uğurlama törenlerini eleştirdi: Valime talimat verdim, bunlara kesinlikle müsaade etmeyeceksiniz
15:29
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı
15:24
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
15:07
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
14:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 17:50:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'nin 2 Bengal kaplanı daha oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]