Üye Girişi
TÜRKİYE'NİN 2'NCİ EN YÜKSEK AYAKLI VİYADÜĞÜNDE SONA GELİNDİ - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN 2'NCİ EN YÜKSEK AYAKLI VİYADÜĞÜNDE SONA GELİNDİ

11.11.2021 12:28

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına 4 viyadük yapılıyor.

ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına 4 viyadük yapılıyor. Konya ile Antalya arasında 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü çalışmalarında sona gelindi.

Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Artvin'deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısıyla temeli atılan Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin inşaatı tamamlandı. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak.

DEVASA VİYADÜKLER YÜKSELİYOR

Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına kurulan devasa viyadüklerde de çalışmalar sürüyor. Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine, 4 büyük viyadükle ulaşılacak. 450 kişinin aralıksız çalıştığı viyadük inşaatı 'dengeli konsol' yöntemiyle yapılıyor. Bölgede inşası tamamlanan Şilenkar ve Baraj Viyadüğü ise trafiğe açıldı, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalar sürüyor. Konya ile Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğinde Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı 2'nci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğü'nün çalışmalarında sona gelindi. 628 metre uzunluğunda, 4 orta ayaklı ve en yüksek ayağı 144 metre olan viyadük, ilerleyen günlerde trafiğe açılacak.

2 VİYADÜK TRAFİĞE AÇILDI

Etüt proje şefi Adem Bayrak, Tekkale Viyadüğü, ayak yüksekliği bakımından Türkiye'nin 2'nci en yüksek viyadüğüdür. Ayrıca yine Yusufeli ilçesinde yapmış olduğumuz ve 2'sini trafiğe açtığımız Şilenkar Viyadüğü ve Baraj Viyadüğü var, Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde de çalışmalar sürüyor dedi.

Tekkale Viyadüğü'nde saha mühendisi olarak görev yapan Sevginur Semizoğlu Keskin de Tekkale Viyadüğü, ayak yüksekliği bakımından Türkiye'nin 2'nci en yüksek viyadüğüdür. Şu an inşası tamamlandı, tretuvar beton çalışması ise devam ediyor. Çok kısa bir sürede açılışa hazır hale geleceğiz. Bundan dolayı da çok gururlu ve mutluyuz diye konuştu.

Tekkale Viyadüğü'nde yapım şefi olarak görev yapan Kubilay Güzel ise Yaptığımız köprüler, teknolojik olarak önemli köprülerdir. Dengeli konsol şeklinde yapılıyor. Tekkale Viyadüğü de bitme aşamasına geldi, kısa süre sonra açılışını yapacağız dedi.

Yusufeli Barajı, Yusufeli, Türkiye, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN 2'NCİ EN YÜKSEK AYAKLI VİYADÜĞÜNDE SONA GELİNDİ - Son Dakika


Son Dakika

Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı 12:33 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak 12:23 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti 11:55 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi

Son Dakika Haberleri
12:32 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Karadeniz'de sular ısınıyor! ABD gemilerinin varlığı Rusya'yı çok kızdırdı: Ateşle oynuyorlar Karadeniz'de sular ısınıyor! ABD gemilerinin varlığı Rusya'yı çok kızdırdı: Ateşle oynuyorlar         
12:36
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:31
1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu         
12:22
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi         
11:58
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak         
11:32
Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi         
11:09
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:42:34. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRKİYE'NİN 2'NCİ EN YÜKSEK AYAKLI VİYADÜĞÜNDE SONA GELİNDİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement