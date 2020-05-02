Türkiye'nin 2. tıbbi yardım uçağı ABD'ye ulaştı - Son Dakika

Türkiye'den ABD'ye gönderilen 2. tıbbi yardım uçağı başkent Washington'a ulaştı.

Korona virüs salgının merkez üssü olan ABD'de salgın nedeni ile can kayıpları artmaya devam ederken, Türkiye'den ABD'ye bir destek daha geldi. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine başkent Ankara'da bulunan Etimesgut Askeri Havaalanı'nda kalkan C-130 tipi nakliye uçağı 2. Yardım paketini ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Joint Base Andrews askeri havaalanına ulaştırdı.

Türkiye'den gönderilen 2. yardım uçağı ile ABD'ye maske, koruyucu sağlık malzemesi, tulum ve dezenfektan olmak üzere önleyici sağlık malzemesi gönderilirken, yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözlerine Türkçe ve İngilizce olarak yer verildi.

Türkiye, ABD'ye korona virüs salgını ile mücadelesine destek amacı ile ilk yardım uçağını 29 Nisan tarihinde göndermişti. - WASHINGTON