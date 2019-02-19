Türkiye'nin 2018 Yılı Patent Haritası

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Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi

Beyaz Gelincik Diye Bir Türün Olmadığı Ortaya Çıktı