Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071'i İçin Oylarınızı Kullanın"

AK Parti
Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş
, "Bu ülke, S-400 ile IMF arasında sıkışıp kalacak küçük bir ülke değildir. Bu ülke bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye avuç açmayacaktır. " dedi. Bağcılar
Halk Sarayı'nda, gençlerle bir araya gelen Kurtulmuş, Türkiye
'nin en büyük gücünün gençlik olduğunu belirterek, gençlerin hedeflerinin yaşadığı toplumla da uyumlu olması gerektiğini anlattı.
Toplumun adalet, özgürlük ve eşitlik gibi üç değerde bütünleşmesi gerektiğini dile getiren Kurtulmuş, "Toplum içinde insanların farklılıklarıyla yaşaması zenginlik olacaktır. İnsan odaklı bir kalkınmayı hedefleyeceğiz. İnsanların gönlüne girmek zorundayız. Bunun yolu da samimiyetle insanlarla muhatap olmaktan geçiyor." dedi.
Türkiye'nin "ele güne muhtaç olmayacak" güçlü bir ekonomik yapıya sahip olmasını sağlamaları gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bunun için iyi okullarda okuyacağız, teknolojide nal toplamayacağız. Ekonomi
, tarım ve üretimde başkalarına muhtaç olmayacağız. Başkalarından beklenti içinde olan değil, kendi güçlü olan bir Türkiye'yi kuracağız. Türkiye, böyle istikrar içinde yürümeye davam etsin, bir kaç sene içinde kendi hava savunma sistemini kuracak. Bu ülke, S-400 ile IMF arasında sıkışıp kalacak küçük bir ülke değildir. Bu ülke bir daha IMF'nin kapısına gitmeyecek, IMF'ye avuç açmayacaktır. Biz kendi sanayimizi güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. Her alanda Türkiye'yi uluslararası arenada rekabet edebilir hale getireceğiz. Gençlerimizi, bilim, kültür, sanat ve tarihte daha ileriye götürmeye çalışıyoruz. Türkiye bölgesinde güçlü olmak zorundadır. Türkiye dünyadaki mazlum devletlere öncülük yapabilecek güçlü bir Türkiye olmak zorundadır. Türkiye başkalarının hizaya getirdiği bir Türkiye değil, başkalarıyla uluslararası arenada yarışabilecek bir Türkiye olmak zorundadır."
"Önce elindeki kanları temizle"
Kurtulmuş, İsrail
Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
hakkındaki sözlerine ilişkin de "Sen Türkiye'ye laf atabilecek en son insansın. Müslümanların mabetlerini zulümle işgal eden sensin, işkence yapan sensin. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan
'a laf söyleyeceğine önce elindeki kanları temizle de öyle konuş. Neden bu lafı söylüyor? Türkiye'nin ne kadar güçlendiğini görüyor da onun için bu lafı söylüyor. Türkiye güçlü bir şekilde Filistin
davasının yanında durunca, BM
Genel Kurulunda nasıl İsrail aleyhine kararlar çıktığını biliyor da onun için bu lafları söylüyor. Onun için bizlerin 2023, 2071 hedeflerinin içini doldurarak yürümemiz lazım." ifadelerini kullandı.
AK Parti'nin hedefinin sadece seçim kazanmak değil yeniden ülkeyi ayağa kaldırmak, yeniden güçlü bir şekilde güçlü bir ülke tesis etmek, yeniden medeniyeti ihya ve inşa etmek olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sözlerini, "Bu amaçla 16 yıldır çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de çalışmaya devam edeceğiz. Tek gücümüz milletimizin bize verdiği destektir. 31 Mart'ta da milletimiz bu desteğini yenileyerek, yeniden güçlü ve büyük Türkiye istikametinde bizim önümüzü açacaktır. İlk defa oy kullanacak kardeşlerimize diyoruz ki sadece 31 Mart akşamı için değil, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071'i için oylarınızı kullanın. Bütün gücümüz siz gençlersiniz." diye tamamladı.