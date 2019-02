Türkiye'nin 2023 Hedefine Ulaşmasında 31 Mart Önemli"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk , " Türkiye 'nin 2023 yılı hedefine ulaşmasında 31 Mart önemli ve kritik bir dönemi arz ediyor. Bunun için biz kapı kapı dolaşacağız. Herkesle selamlaşacağız ve gönüllerini kazanmaya çalışacağız." dedi.Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Selçuk Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada, 1979 yılında Ordu 'nun Ulubey ilçesinde doğduğunu belirterek, 40 yıl sonra burada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.Ordu'da 31 Mart akşamında büyük bir zaferle çıkacaklarını kaydeden Selçuk, " AK Parti Ordu'da sizlerin sayesinde büyük zaferler yaşadı. AK Parti'nin Ordu'daki başarısı inşallah değerli başkanlarımızın da desteğiyle daha da ileri seviyelere yükselecek. İnşallah milletimizin teveccühü ile 31 Mart yerel seçimlerinde Ordu'da Dr. Mehmet Hilmi Güler başkanımızla gönül belediyeciliğine yeniden devam edeceğiz." diye konuştu.Selçuk, Ordu'nun gurur duyulacak bir şehir olacağını vurgulayarak, "Ordu bir marka şehir olacak. Hem ihracatı hem üretimiyle hem de kalkınmasıyla Türkiye'de rol model olacak bir şehir olacak. Ordu AK Parti belediyeciliğini şimdiye kadar çok güzel yerine getirdi, bundan sonra da inşallah gönül belediyeciliği ile bir üst noktaya taşıyacak. Katma değer üreterek, hizmet, üretim ve eğitimin bir kalesi olacak." ifadesini kullandı.Ordu'ya son 17 yılda yapılan yatırımlara ilişkin bilgi veren Bakan Selçuk, şöyle devam etti:"Ordu'ya son 17 yılda çalışma, sosyal güvenlik alanlarında yaptığımız yatırımlar 300 milyon lira seviyesine ulaştı. Yine şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, gazilere ve engellilere 2,1 milyar lira yardımlarda bulunduk. Ülkemizde de 2002 yılından bu yana ekonomide elde ettiğimiz bu başarılarla yardımlarımızı 43 milyar seviyesine yükselttik. Yine 513 bin yaşlı ve engelli evde bakım desteği vermeye devam ediyoruz. 122 bin çocuğumuza sosyal, ekonomik destek veriyoruz. Hükümet olarak 16 yıllık dönemde benim bakanlığıma ait olan aile, çalışma ve sosyal hizmetler alanında büyük bir değişimi ve dönüşümü gerçekleştirdik. Kadınlarımız, çocuklarımız, ailelerimiz, engellilerimiz, yaşlılarımız, şehit yakınlarımız ve gazilerimiz başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine ulaştık ve ulaşmaya da devam edeceğiz.""Rabb'im bizlere, hepimize millete hizmet yolunda her daim muvaffak kılsın" diyen Selçuk, "Bizler bunu yaparken Rabb'im bizleri tevazudan, samimiyetten ve gayretten ayırmasın. Çünkü bizler biliyoruz ki vatansever, yiğit, mert uşakların şehri Ordu. Burası fedakarlığın şehri. Benim de sizlere hizmet sunabilmek, katkı sunabilmek en önemli önceliklerimden de birisi. Ordu doğal zenginlikleriyle dere ve yaylalarıyla dünyanın en güzel köşelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu."İnşallah 31 Mart'ta da milli iradeyi sandıkta göstereceğiz"Bakan Selçuk, 28 Şubat "postmodern darbe"sinin 22. yılına değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bugün bilindiği gibi 28 Şubat. '28 Şubat bin yıl sürecek.' deniliyordu ama sürmedi. Biz vesayet odaklarına karşı bunu bertaraf edebildik. Aynı şekilde 15 Temmuz'da da milli iradeyi gösterebildik. Bugün inşallah 31 Mart'ta da bu milli iradeyi sandıkta göstereceğiz. Ordulu kardeşlerim, milli iradeniz, milli mücadelenin ruhunu oluşturan Cumhur İttifakı'nı da bu inançla yerel yönetimlerde bir kez daha zaferle taçlandıracaklardır. Bildiğiniz gibi AK Parti milletin partisi. AK Parti milletin ta kendisi aslında. Cumhurbaşkanı 'mız Recep Tayyip Erdoğan 'ın riyasetinde de Türkiye AK Parti için erdemli siyasetin olduğu yer. Biz erdemli, liyakatlı bir siyaset izliyoruz. Erdemli siyaset anlayışının özü de Hakk'a ve halka hizmet. Hamdolsun bu aziz millete hizmet her zaman AK Parti'ye nasip oldu. İnşallah bundan sonra da nasip olacak." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, istihdamı ve üretimi teşvik eden birçok programın ortaya konduğu belirten Selçuk, "Biliyorsunuz istihdam seferberliğimiz 'Burada iş var, AŞ var' sloganı ile devam ediyor. Biz işverenlerimizden 2,5 milyon istihdam sözü aldık. Burada hep beraber sizlerle 'Burası Ordu, burada iş var' diyoruz. İşverenlerimizin bu sürece katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.Bakan Selçuk, Ordu'ya yapılan her hizmeti aşkla gayretle tevazu ve samimiyetle yaptıklarının altını çizerek, "Çünkü biliyoruz ki milletimize hizmet bir gönül işi. Hamdolsun Ordu'da bizi bu konuda gerçekten hiçbir zaman utandırmadınız. Tüm belediye başkanları ve adaylarımız hayırlı işler ve hizmetler yaptı, yapmaya da devam edecekler." diye konuştu."'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek mazlumların gür sesi olmayı sürdüreceğiz"Türkiye'nin 2023 yılı hedefine ulaşmasında 31 Mart'ın önemli ve kritik bir dönemi arz ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:"Bunun için biz kapı kapı dolaşacağız. Herkesle selamlaşacağız ve gönüllerini kazanmaya çalışacağız. Gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu anlatmaya çalışacağız. AK Parti'nin milletimizle kurulduğunu ve inşa edildiğini hiçbir zaman unutmayacağız. 'Dünya 5'ten büyüktür.' dedi bizim liderimiz. Biz de 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyerek mazlumların gür sesi olmayı sürdüreceğiz. İlk günkü aşkla sevdayla milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.Selçuk, konuşmasının ardından AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız , Ergün Taşçı ve Metin Gündoğdu , Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş , AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler , Altınordu Belediye Başkan Adayı Aşkın Tören ve AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin ile açılışı gerçekleştirdi.Bakan Selçuk, açılış sonrası beraberindeki heyetle esnaf ziyaretinde bulundu.