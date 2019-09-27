Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıklandı
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Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıklandı

1 saat önce

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor." dedi.

mehmet ersoy, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:21 
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