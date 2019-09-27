Türkiye'nin 2023 Turizm Stratejisini açıklandı
1 saat önce
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "2023 Turizm Stratejisinin temeli, 11'inci Kalkınma Planı ile 3'üncü Turizm Şurası'nda konulmuş hedefler ve saptanmış bazı temel göstergelere dayanıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:21
Uzman uyardı: Deprem gibi kriz anlarında telefon görüşmesi yerine mesajlaşmayı tercih edin Hurdacıyken bulduğu tarihi eserlerle antikacı oldu İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti Gözü yaşlı anne, yüzlerce asker arasından oğlunu aradı