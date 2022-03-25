Türkiye'nin 2025'de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak - Son Dakika
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Türkiye'nin 2025'de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak

25.03.2022 19:05
Türkiye'nin 2025'de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 2025 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini yapay zekadan sağlayacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 2025 yılında Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini yapay zekadan sağlayacaklarını bildirdi.

Koç, Tunceli'deki Munzur Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Dijital Türkiye Yapay Zeka ve Siber Güvenlik" temalı söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak hedeflerinin dijital bir Türkiye ortaya çıkarmak olduğunu ve dijitalleşen dünyada, yapay zekanın can suyunun veri olduğunu belirten Koç, "Her gün daha fazla dijitalleştikçe daha fazla veri üretiyoruz. Bu üretmiş olduğumuz verilerle de yapay zeka daha zeki hale dönüyor. Tabii bizim amacımız da bu teknolojileri yapan ve üreten gençlerin önünü açabilmek." dedi.

Koç, Dijital Türkiye vizyonu ve Milli Teknoloji Hamlesi ruhuyla yapay zeka üzerine çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, geleceğin dijital teknolojileri ve bunun getirdiği dönüşümlerde olduğunu anlattı.

2030 yılında kullanılan her teknolojinin içinde yapay zeka olacağına dikkati çeken Koç, "Bizler de bu anlamda teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir Türkiye olma yolunda yapay zekayı kullanmamız ve bilmemiz gerekiyor. Bu anlamda baktığımız zaman Dijital Dönüşüm Ofisi olarak birçok teknolojik alanda projeler gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini yapay zekadan sağlayacağız"

Koç, Türkiye'de yapılan yapay zeka algoritmalarının küresel anlamda her yerde kullanılmasını istediklerini ifade ederek, şöyle dedi:

"Teknik algoritmanın geliştirilmesinden, girişim sermayesine kadar birçok alanda 24 amaç ve 119 tedbir belirledik, 2025 yılında bu tedbirleri yerine getirdiğimizde Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'ini yapay zekadan sağlayacağız. Bunun yanında gençlerle beraber Türkiye'de ilk defa 2025 yılında 50 bin tane yapay zeka istihdamı oluşturmak ve 10 bin tane yapay zeka lisans üstü program mezunları istiyoruz. İnşallah bu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz zaman özellikle akademik anlamda dünyadaki ilk 20 ülkeden birisi olmak istiyoruz."

Hedeflerinin 81 ilde 81 siber kahraman çıkarmak olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta Türkiye'nin dijital dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu, yüksek teknoloji ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve tüm dünyaya satan bir Türkiye için hep birlikte daha çok çalışmamız gerektiğinin altını çizdiğini dile getirdi.

Panele, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Tunceli Vali Yardımcısı Uğur Karakaya, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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Munzur Üniversitesi, geri dönüşüm, Yapay Zeka, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 2025'de gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 5'i yapay zekadan sağlanacak - Son Dakika


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