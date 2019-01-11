Türkiye'nin 23. Olgunlaşma Enstitüsü Erzurum'da Açılıyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarından olan Olgunlaşma Enstitülerinin 23'üncüsü Erzurum'da açılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarından olan Olgunlaşma Enstitülerinin 23'üncüsü Erzurum'da açılıyor. Açılacak Olgunlaşma Enstitüsü Şair Nefi Ortaokulu binasında hizmet verecek. Bunun için mevcut ortaokul öğrencilerimiz Üç Kümbetler mevkiinde yapılan yeni okulumuzda eğitim-öğretime devam edecek ve Şair Nefi Ortaokulu binası gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmete girecek.



Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;



"Göreve başladığımız andan itibaren şehrimize kazandırmak için çabaladığımız Olgunlaşma Enstitüsü hayalimiz gerçek oluyor. Ülkemizde sadece belli illerde yer alan bu kurumların 23'üncüsü Erzurum'da açılıyor. Eğitim-öğretimin yanı sıra kültürel değerleri, kaybolmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını ve meslekleri koruyan ve gelecek kuşaklara aktaran müstesna eğitim müesseseleridir. Bakırcılık, kevelcilik, saraçlık, dokumacılık, Oltu Taşı işlemeciliği, gümüş işlemeciliği, geleneksel kuyumculuk, halıcılık gibi tarihi el sanatlarını ve meslekleri yeniden Erzurum'un tanıtımına ve ekonomik ve kültürel hayatına katkı sağlayacak şekilde canlandırmak için enstitümüz çalışmalarına kısa süre içerinde başlayacaktır. Kurumumuzun hizmet vereceği Şair Nefi Ortaokulu binası da tarihi dokusu hasebiyle bu Olgunlaşma Entitüsü için çok uygun bir binadır. Zira bu okulumuz Sultan Abdülhamit Han döneminde Mülkiye İdadisi olarak açılmış; Erzurum Sultanisi, Erzurum Lisesi, Atatürk Üniversitesi olarak hizmet vermiş tarihi bir kurumdur ve bu özelliğiyle Olgunlaşma Enstitülerin hizmet gayesiyle birebir örtüşmektedir.



Kadim Şehir Erzurum Fazlasıyla Hak Ediyor



Kaygusuz açıklamasında: Böyle bir kurum için neden Erzurum? sorusuna cevap vermek gerekirse: "Olgunlaşma Enstitüsü gibi bir kurum ruhu itibarıyla Anadolu'nun en kadim şehirlerinden biri olan Erzurum'a fazlasıyla yakışacaktır. Zira şehrimiz Selçuklu, İlhanlı, Osmanlı Medeniyetlerine ev sahipliği yapmış, Saltuklu Beyliği'nin ise başkentliğini yapmış köklü bir şehirdir. Bu yüce medeniyetlerin şehrimize kattığı maddi ve manevi kültür mirasımız asırlardan beri haklımızın kimliğine, benliğine ruhuna işlemiş ve günümüze aktarılmıştır.



Bizim görevimiz ise eğitim kurumlarımız vasıtasıyla aldığımız bu kültür mirasını en yakışır şekilde gelecek nesillerimize aktarmaktır. Bu kutsal ödevimizi ifa etme konusunda açtığımız Olgunlaşma Enstitümüz bizim geleceğe uzaman kültür elçimiz, taşıyıcımız olacaktır. " Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilimiz siyasetçilerinin bu konuda bize olan destekleri sayesinde Erzurum'un hak ettiği güzide bir eğitim kurumunu şehrimize kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Eğitim camiamıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.



154 Yıllık Gelenek



Erzurum Valisi Okay Memiş ise konuya ilişkin açıklamasında Olgunlaşma Enstitülerinin tarihi gelişimine vurgu yaparak: "Sultan Abdülaziz döneminde 1865 yılında açılan Kız Sanayi Mekteplerinden günümüze uzanan Olgunlaşma Enstitüleri kültürümüzü yaşatmada ve geleceğe aktarama konusunda önemli bir misyona sahip. Olgunlaşma Enstitüleri geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında; araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan ve el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlayan önemli yaygın eğitim kurumlarıdır. İlimizin sanayi şehri olma arzusundan kaynaklanan sapmalar, sanatın ticarileşme kaygısı, kültürel değerlerin modern ve ithal kültürlerle teması, yeterli eğitime sahip olmayan kişiler tarafından yürütülen kültür ve sanat değerinden yoksun üretim çalışmaları kısacası günümüz modern iktisadi hayatının etkileri, geleneksel el sanatlarımızı ve kültürümüzü öze sadık kalınarak yaşanmasını çok zorlaştırmıştır. Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü modern kültürün etkisi altında dejenere olmuş kültür ve sanat eserlerinin bozulmamış halini belgelemek, gelecek nesillere taşımak ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla açılmıştır.



Hem İstihdam Alanı Hem Eğitim Kurumu



Memiş açıklamasında: "Olgunlaşma Enstitülerinin işleyişi dört ana unsur üzerine oluşmuştur: Eğitim-öğretim, araştırma, tasarım, tanıtım/pazarlama. Bu dört alanda da başarılı olmak kurumumuzun en önemli misyon olmalıdır. Ayrıca enstitümüz eğitim kurumu olarak ilimiz eğitim hayatına, kültür kurumu olarak ilimiz sosyo-kültürel hayatına ve istihdam alanıyla da ilimiz ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacaktır.



Sonuç olarak; Erzurum kültürünün ülke ve dünya çapında yaygın olarak tanıtımı, korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü şehrimiz açısından büyük bir kazanımdır. Fiziki ve idari eksikliklerin giderilmesinin hemen ardından Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü hizmet vermeye başlayacaktır. Tüm halkımıza ve şehrimize hayırlı olsun." dedi. - ERZURUM

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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