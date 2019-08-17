Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak
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Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak

22 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarının büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara erişeceği öngörülüyor.

Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarının büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara erişeceği öngörülüyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:32 
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