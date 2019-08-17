Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarı 49 milyon dolar büyüklüğe ulaşacak
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin 3 boyutlu baskı pazarının büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara erişeceği öngörülüyor.
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye
'nin 3 boyutlu baskı pazarının büyüklüğünün 2023'te 49,1 milyon dolara erişeceği öngörülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:32
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