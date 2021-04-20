Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı - Son Dakika

Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı

20.04.2021 12:42

Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı 3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda tarlaya inen çiftçiler mahsullerini ekmeye başladı.

Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı

MUŞ - 3 milyon 570 bin dönüm tarım arazisi ile Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası'nda tarlaya inen çiftçiler mahsullerini ekmeye başladı.

Kentte havaların ısınmasıyla traktörlerin kontağını açan çiftçiler, buğday başta olmak üzere şeker pancarı, arpa, fasulye, yulaf, ayçiçeği ve mısır gibi birçok ürünü toprakla buluşturuyor. Yılın yaklaşık 6-7 ayını Muş, Bulanık, Malazgirt ve Liz ovalarında geçiren çiftçiler, tek geçim kaynağı olan tarıma 4 elle sarıldı.

Ekinleri yerinde inceleyen Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, Muş Ovası'nın kendi sınıfında üçüncü büyük alana sahip olduğunu kaydetti. Muş'ta genel olarak 2 milyon 800 bin dönüm ova olmak üzere 3 milyon 570 bin dönüm civarında ekilebilir tarım arazinin olduğunu ifade eden Aydın, "Şu anda çiftçilerimiz ilkbahar mevsimiyle arazilerinde kimisi tohum ekiyor, kimisi ürününü gübreliyor. Tabi yoğun olarak ekilen ürünlerimizin başında buğday gelmektedir. Geçen yıl 1 milyon 130 dönüm civarında buğday ekilişi oldu. Bu senede bunun en az yüzde beş artışla 1 milyon 200 bin civarına çıkmasını bekliyoruz" dedi.

"Şu anda herhangi bir kuraklık tehlikesi yok"

Yağışların bu şekilde devam etmesi durumunda kuraklıkla karşılaşılmayacağını aktaran Aydın, "Bu sene iyi bir ürün bekliyorum Muş genelinden. İl dışında olan çiftçilerimizin de şu anda kente gelip ekim yaptıklarını görüyoruz. Tarımsal alanda bir sıkıntı olacağına inanmıyorum, düşünmüyorum ve hatta iyi bir etki olacağına da inanıyorum. İnşallah ilimizde üretilecek olan buğday ve şeker pancarlarını çevre il ve Türkiye'nin çeşitli kentlerine göndereceğiz. Geçen seneye göre tarıma bir rağbet var. Pandemi veya tarımsal ürünlerin fiyatlarının makul bir düzeye gelmesinden de olabilir. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak çiftçilerimize yazlık buğday projesi uyguladık ve yüzde 75 hibeyle dağıtım yaptık. 28 bin dönüm civarında devlet destekli buğdaylarımızın da ekimi yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 6-7 ay bu işin içerisinde oluyoruz"

Pancar ekimi yapan çiftçilerden Furkan Akar da, şu anda nadas yaptığını ve ardından şeker pancarı ekimini yapacağını ifade etti. Çiftçiler olarak sahaya indiklerini anlatan Akar, "Pancarın ardından buğday, arpa, yulaf gibi ekimlerimizi yapıyoruz. Bazen kuru bazen de sulu ekim yapıyoruz. Pancar baş verdikten sonra çapalama işlemimiz var. Bunun ardından ilaçlama yapıyoruz ve boy gübresi ile tırtıl ilacı uyguluyoruz. Pancara 4-5 ay su vermemizin ardından ekim ayında pancar sökümü yapıp şeker fabrikasına teslimini sağlıyoruz. Yaklaşık 6-7 ay bu işin içerisinde oluyoruz. Çiftçiler olarak geçim kaynağımız tarım" diye konuştu.

"Yaklaşık bin 200 ton pancar bekliyorum"

Merkeze bağlı Tabanlı köyünde 200 dönüm alanda pancar ekimi yapan çiftçilerden Ayhan Bağlı ise "Pancar ekimine başladık. Yağmur durduğundan dolayı bir an evvel çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Burada 200 dönüm arazide pancar ekimi yaptım ve yaklaşık bin 200 ton pancar bekliyorum. Sezon sonuna kadar tarlanın içindeyiz. Tek geçim kaynağımız tarım olduğu için mecburen uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı
Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı

Türkiye, Buğday, Tarım, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'nin 3. büyük ovasında çiftçiler ekime başladı - Son Dakika


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