Türkiye'nin 35 üniversitesinden gençler Buca'yı keşfetti - Son Dakika

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan 35 üniversiteden toplam 100 öğrenci, Buca'yı keşfetmek için kamp yaptı. Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde konaklayan gençler, doğaya ve eğlenceye doydu.

Son dönemlerde gençlerin uğrak noktası olan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, üniversiteli gençleri misafir etti.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın kent turizmini geliştirmek için başlattığı tanıtım kampanyası kapsamında, Buca'nın Kaynaklar bölgesi, özellikle genç doğa tutkunlarının yaz sezonunda uğrak noktası oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki 35 üniversiteden 100 öğrenci, Gençlik ve Eğitim Kampı için Buca'ya geldi. İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinde üç gün boyunca kamp yapan gençler, Buca'yı keşfetti. Kampta keyifli vakit geçirerek eğitimleri sürdüren gençler, yeşilin ferahlığındaki merkezde unutamayacakları bir doğa tecrübesi yaşadı.

Kampın ikinci gününde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, üniversiteli gençleri ziyaret etti. Gençlerin Buca'da yaşadığı deneyimleri dinleyen Başkan Kılıç, gençlerin sorularını yanıtladı. Gençler, yoğun olarak Başkan Kılıç'ın üniversite yılları ve mesleki tecrübesi hakkında sorular sordu. Gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Kılıç, bilim ve felsefe alanında öğrencilerle beyin fırtınası yaptı. - İZMİR