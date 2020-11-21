Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi İstanbul'da açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi İstanbul'da açıldı

21.11.2020 15:47
Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi İstanbul'da açıldı, System.String[]

Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi, İstanbul Akyaka Park AVM'de açıldı.

Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi, İstanbul Akyaka Park AVM'de açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbullulara, hayat koşturmasının içinde bir soluklanma, rahatlama ve hepsinden önemlisi okuma molası için hizmet verecek Akyakapark AVM Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu yıl 26 yeni kütüphane açtıklarını belirten Ersoy, "Türkiye'de kütüphane hizmetleri 20 milyonun üzerinde kitap barındıran 57'si gezici olmak üzere 1264 kütüphanede sürdürülmektedir." dedi.

Gelecek yıl içerisinde yatırım programında yer alan ve projeleri hazır olan yeni kütüphane binalarını tamamlayıp milletin hizmetine sunmayı hedeflediklerini ifade eden Ersoy, şunları kaydetti:

"Her zaman söylediğim gibi kütüphaneleri hayatımızın içinde, o akışın bir parçası haline getirmek için çalışıyoruz. Okuma alışkanlığının da gün içerisinde 10 ya da 20 sayfa bile olsa muhakkak zaman ayırılması gereken rutinlerden birisi olması gerektiğini düşünüyorum. Kütüphanelerimizi, içinde vakit geçirebileceğimiz nitelikli birer yaşam alanı haline getirmemizin ve aynı şekilde halkımızın vakit geçirdiği diğer yerlerin de bir parçası yapmaya çalışmamızın sebebi budur. AVM kütüphaneleri projesini de bunun için başlattık. Ankara'da 2, Eskişehir'de de 1 tanesinin açılışını gerçekleştirdik. Bugün de sizlerle birlikte 4'üncüsünü açıyoruz. Toplam 252 metrekare alanda hizmet verecek olan kütüphanemizde 5 bin eser kitapseverleri bekliyor. İnşallah 2020 sonunda AVM kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız. Bir yandan da sonraki adımlar için 25 AVM yönetimi ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

'readturkey', 'e-kitap.gov.tr' ve 'Kütüphanem Cepte' yıl sonuna hayata geçirilmiş olacak

Bakan Ersoy, sergilerin, seminer, konferans, eğitim ve atölyelerin gerçekleştirildiği kütüphanelerin ilgi alanlarına açılan birer kapı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz bu kapının sayısını artırırken aynı zamanda konumunu da çeşitlendiriyoruz. Havalimanı kütüphanesi, gar kütüphanesi ve AVM kütüphaneleri bunun birer örneği. Bununla birlikte teknoloji çağında özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize ulaşmak için dijital platformları da yoğun bir şekilde kullanıyoruz. Tek bir noktaya bağlı kalarak değil geniş çaplı düşünerek adım atılırsa amaçlara hem daha kolay hem de daha isabetli şekilde ulaşılacaktır. Türkiye'nin ilk çevrim içi uluslararası edebiyat ve yayımcılık tanıtım portalı 'readturkey', ilk kamu yayıncılığının ilk platformu 'e-kitap.gov.tr' ve ülkemizin en gelişmiş çevrim içi kütüphanecilik uygulaması 'Kütüphanem Cepte' mobil uygulaması yıl sonuna kadar hayata geçirilmiş olacak."

Sayısallaştırılması yapılan İslam Eserleri Müzesi ve Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlere, Topkapı Sarayı Kütüphanesi'nde bulunan eserleri de eklediklerini anlatan Ersoy, "Sayısallaştırılan eserlerin okuyucu erişimine açılması için de 'Yazma Eserler Portalı'nı geliştirdik." diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise alışkanlıkların küçük yaşlarda başladığını hatırlatarak, okuma alışkanlığının da küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini söyledi.

Bilgi ve bilgi toplumunun ancak okuyarak kazanıldığına dikkati çeken Yıldırım, "Medeniyetlerin inşası çalışarak olur fakat bilgi olmadan çalışma da yeterli değildir. Cenab-ı Hak'ın ilk ayeti 'Oku', 'Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?' demiştir. Bu sebeple kitapların değeri, hikmetle, felsefeyle birleşmesi ve insanları bilgiye yöneltmesi ancak kütüphanelerin çoğalmasıyla mümkündür." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve beraberindekiler kurdele kesim töreniyle kütüphane açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy daha sonra kütüphaneyi gezerek, çalışmaya gelen gençlerle sohbet etti.

Açılışa, Ersoy'un yanı sıra Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal katıldı.

İstanbul, Türkiye, Akyaka, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Türkiye'nin 4. alışveriş merkez kütüphanesi İstanbul'da açıldı - Son Dakika


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