Türkiye'nin 4 aydaki su ürünleri ihracatı 400 milyon doları aştı - Son Dakika

Türkiye'nin 4 aydaki su ürünleri ihracatı 400 milyon doları aştı

05.05.2021 11:05
Türkiye'nin 4 aydaki su ürünleri ihracatı 400 milyon doları aştı, System.String[]

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 409 milyon 171 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin yılın ilk 4 ayında gerçekleştirdiği su ürünleri ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 409 milyon 171 bin dolara ulaştı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı ocak-nisanda 955 milyon 410 bin dolar olarak gerçekleşti.

Sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış yakaladı.

Sektörün dış satımında ilk sırada su ürünleri yer aldı. 2020 ve 2021'de milyar doları aşan dış satımla dikkati çeken su ürünlerinde ocak-nisanda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 309 milyon 456 bin dolardan 409 milyon 171 bin dolara çıktı.

Su ürünleri ihracatında ilk sırada Türkiye'nin üretiminde ve dış satımında öncü olduğu levrek yer aldı. Söz konusu dönemde levrek ihracatı yüzde 27 artışla 108 milyon 180 bin dolardan 137 milyon 817 bin dolara ulaştı.

Son yıllarda Rusya tarafından ilgi gören çipura ihracatı da yüzde 27 artışla 94 milyon 341 bin dolardan 119 milyon 756 bin dolara yükseldi.

İç sularda yetişen alabalıkta ise dış satım yüzde 28 artışla 49 milyon 392 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Su ürünleri ihracatının parlayan yıldızı olan ve yurt dışında Türk somonu olarak pazarlanan Karadeniz somununda da ihracattaki artış devam etti. Geçen yılın 4 aylık döneminde 3 milyon 389 bin dolar olan ihracat yüzde 760 artışla 29 milyon 149 bin dolara çıktı.

Hedef rekoru egale etmek

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Atakan Demir, AA muhabirine, ihracat hedefini en erken yakalayan sektör olduklarını belirtti.

Salgınla beraber birçok sektörde ihracatta düşüş yaşandığını hatırlatan Demir, "Normalleşmeyle beraber birçok sektör toparlandı. Ancak kapanmalara rağmen ihracatını artıran sektörlerin başında gıda geldi. Gıdanın içinde de su ürünleri aylık dalgalanmalar olsa da 2020'yi güzel kapattı. Bu yıl da çok güzel başladı ve devam ediyor. Sektörümüz salgın döneminde artan sağlıklı beslenme talebinin etkisiyle yeni bir rekora adım adım gidiyor." diye konuştu.

Bu dönemde Avrupa ülkelerinden yoğun talep geldiğine işaret eden Demir, Türkiye'nin levrek ve çipurada pazar lideri olduğunu anımsattı.

Karadeniz somonunda da hızlı artışın sürdüğünü belirten Demir, "Bu ürünü ağırlıklı olarak Rusya'ya gönderiyoruz. Hedefimiz levrek, çipura gibi bu üründe de iddialı olmak. Türk somonunun ihracattaki payının arttığını hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

İhracat, Türkiye, dolar, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 4 aydaki su ürünleri ihracatı 400 milyon doları aştı - Son Dakika Ekonomi


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