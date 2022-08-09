Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor - Son Dakika
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Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor

09.08.2022 14:16

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi olan Abdülhamit Han, bugün Mersin Taşucu Limanı'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarafından ilk seferine uğurlanmaya hazırlanıyor. Çalışmaları havadan inceleyen Erdoğan, daha sonra gemiye geçerek yetkililerden brifng aldı.

Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, ilk görev yerine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle uğurlanacak. Mersin'deki tören için Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgeye gitti. Çalışmaları önce havadan inceleyen Erdoğan daha sonra gemiye geçerek görevlilerden bilgi aldı.

ADINI ERDOĞAN AÇIKLADI

Öte yandan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'da, "Mavi Vatan"daki görevi için hazırlıklar tamamlandı. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından adı Abdülhamid Han olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı. Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bu süreç içerisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi.

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SON DAKİKA: Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor - Son Dakika
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