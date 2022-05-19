Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak 4'üncü sondaj gemisi, açık denizde yaklaşık 3 saatlik bekleyişinin ardından römorkorların desteğiyle 1 saatte limana yanaştırıldı. Yedinci nesil üstün teknolojisi ile dikkat çeken, halen 'Cobalt Explorer' adını kullanan gemiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni bir isim verilmesi bekleniyor.

Mustafa ERCAN- Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)