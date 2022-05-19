Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de - Son Dakika
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de

19.05.2022 12:41

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak 4'üncü sondaj gemisi, açık denizde yaklaşık 3 saatlik bekleyişinin ardından römorkorların desteğiyle 1 saatte limana yanaştırıldı.

Türkiye'nin denizlerde hidrokarbon arayan filosuna katılacak 4'üncü sondaj gemisi, açık denizde yaklaşık 3 saatlik bekleyişinin ardından römorkorların desteğiyle 1 saatte limana yanaştırıldı. Yedinci nesil üstün teknolojisi ile dikkat çeken, halen 'Cobalt Explorer' adını kullanan gemiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yeni bir isim verilmesi bekleniyor.

Mustafa ERCAN- Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de
Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de

YORUMLAR
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Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi vatandaşları duygulandırdı Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi vatandaşları duygulandırdı Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı (2) Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Mersin'e ulaştı (2)
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Mersin'de - Son Dakika
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