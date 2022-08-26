Ağrı Dağı'nda güneşin doğuşu - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda güneşin doğuşu

26.08.2022 13:23
Ağrı Dağı'nda güneşin doğuşu

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda doğan güneş görenleri hayran bıraktı.

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nda doğan güneş görenleri hayran bıraktı.

İklimi ve coğrafi koşullarıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olan Iğdır'da merkeze bağlı Karagüney köyünde sabah saatlerinde gün doğumuyla birlikte gökyüzü görenleri mest etti. Sabah saatlerinde ortaya çıkan renk cümbüşü ve sonrası doğan güneş Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı ile birlikte muhteşem bir görüntü ortaya çıkardı. Güneşin ışıklarıyla kızıllaşan gökyüzünün yansıması seyrine doyumsuz görüntüler oluştururken, gün doğumunu Ağrı Dağı ile birlikte izlemek isteyenler köyde kamp kurarak sabah saatlerinde bu anlara şahitlik edebilirler. Güneşin Ağrı Dağı'nın tam zirvesinde doğuşunu izlemek isteyenler ise sonbahar mevsimini bekleyerek bu anlara şahitlik edebilirler.

(Sebahattin Yum/İHA)

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Kaynak: İHA

Ağrı Dağı, Çukurova, Türkiye, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı Dağı'nda güneşin doğuşu - Son Dakika

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