Türkiye'nin en yüksek zirvesindeki buzullar eriyor

Türkiye'nin 5 bin 137 rakımıyla en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar gün geçtikçe eriyerek küçülmeye devam ediyor.

Konum itibari ile Iğdır ve Ağrı il sınırları içinde yer alan ve 5 bin 137 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullar gün geçtikçe erimeye devam ediyor. Dünyayı etkisine altına alan ve Türkiye'de de etkili olan küresel ısınma, Ağrı Dağı üzerindeki buzulları da etkilemiş durumda. Her yıl dünyanın dört bir yanından dağcı grup ve turistlerin de akınına uğrayan Ağrı Dağı, aşırı bir erime sonucu yaz tırmanışlarını da ciddi durumda etkileyebilir. Buzulların erimesi sonucu her an bölgede heyelan korkusu da yöre halkı tarafından yaşanıyor. Coğrafya Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Adem Yulu, Ağrı Dağı'nda genel anlamda buzullarda bir kaybın söz konusu olduğunu söyleyerek, "Ağrı Dağı 5 bin metre aşırı yüksekliği ile Doğu Anadolu'nun en yüksek dağı konumundadır. Ağrı Dağı bu yükseltisinden dolayı Kuvaterner'in Glasyal döneminde şiddetli buzullaşmalara da maruz kaldığı bilinmektedir. Özellikle dağın güney yamacında buzullar önemli derecede erimiş ve zirveye çekilmiştir. Bakı ve topoğrafyanın etkisi ile kuzey yamaçlarında ise buzular daha çok canlıdır. Ancak genel anlamda ciddi bir kayıp söz konusudur. Nitekim son yıllarda yapılan bazı akademik çalışmalar Ağrı Dağı'ndaki buzul örtüsünde önemli bir gerilemeyi işaret etmektedir. 2000li yılların başından itibaren gerilemenin giderek şiddetlendiği görülmektedir. Meteoroloji istasyonu verilerine göre de son yıllarda yağış değerlerinde azalma sıcaklık değerlerinde ise nispeten artış gerçekleştiği anlaşılmaktadır" dedi.

(Sebahattin Yum/İHA)