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Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu
6 saat önce
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il kongresinde konuştu. Ana muhalefet partisi lideri, Türkiye'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı. Ana muhalefet partisi lideri, ülkenin en öncelikli sorunları listesinde ekonomiyi 5; demokrasiyi birinci sırada saydı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kürsüden detaylandırdığı tespitleri:
Demokrasi
Eğitim
Dış politika
Toplumsal barış
Ekonomi
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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:29
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