Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu - Son Dakika Dünya

Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu

6 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul il kongresinde konuştu. Ana muhalefet partisi lideri, Türkiye'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı.

Türkiye'nin 5 temel sorunu ve çözüm önerileri: CHP lideri Kılıçdaroğlu il kongresinde konuştu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul il kongresinde yaptığı konuşmada Türkiye'nin 5 temel sorunu ve bunlar için çözüm önerilerini sıraladı. Ana muhalefet partisi lideri, ülkenin en öncelikli sorunları listesinde ekonomiyi 5; demokrasiyi birinci sırada saydı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kürsüden detaylandırdığı tespitleri:


Demokrasi

Eğitim

Dış politika

Toplumsal barış

Ekonomi


Ayrıntılar geliyor...

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:29 
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