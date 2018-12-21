Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni - Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer...

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni - Mimari, Mühendislik, Bilimsel ve Diğer...

4 saat önce

- Salondan görüntüler Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, The Grand Tarabya Otel'de düzenlendi.

- Salondan görüntüler
Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, The Grand Tarabya Otel'de düzenlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:32 Kaynak: AA

Türkiye, Güncel
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