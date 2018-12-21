Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni - Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri
3 saat önce
- Salondan görüntüler Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, The Grand Tarabya Otel'de düzenlendi.
- Salondan görüntüler
Ödül töreninden görüntüler İSTANBUL - Türkiye
'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni, The Grand Tarabya Otel'de düzenlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:58 Kaynak: AA
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