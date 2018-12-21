Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller sahiplerini buldu. "Eğitim Hizmetleri Alanında" 3'üncülük ödülüne Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi layık görüldü.



TİM tarafından bu yıl üçüncü kez yapılan ve Türkiye'nin en başarılı ihracatçılarının ödüllendirildiği "500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller, sahiplerine takdim edildi. "Eğitim Hizmetleri Alanında" 3'üncülük ödülüne layık görülen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ödülünü, Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç teslim aldı. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fitch`in 2019 Yılında Türkiye İçin Yapacağı Değerlendirmelerin Tarihi Belli Oldu

Türk Yetkililer Vize Serbestisi İçin Tarih Verdi: En Az Bir Buçuk Yıllık Süreç, Türkiye Bu Süreci Hızlandırabilir

Yazılımcılar, Silikon Vadisi'nde Yıllık 250 Bin Dolarla İşe Başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Annesinin Tablosu Hediye Edilince Duygusal Anlar Yaşadı