Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' Ödülleri Sahiplerini Buldu
9 saat önce
Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' ödülleri sahiplerini buldu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Eğitim Hizmetlerinde" 3. ödülü aldıİSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller sahiplerini buldu.
Türkiye
'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı' ödülleri sahiplerini buldu Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi
"Eğitim Hizmetlerinde" 3. ödülü aldı
İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller sahiplerini buldu. "Eğitim Hizmetleri Alanında" 3'üncülük ödülüne Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi layık görüldü.
TİM tarafından bu yıl üçüncü kez yapılan ve Türkiye'nin en başarılı ihracatçılarının ödüllendirildiği "500 Büyük Hizmet İhracatçısı" araştırmasında ödüller, sahiplerine takdim edildi. "Eğitim Hizmetleri Alanında" 3'üncülük ödülüne layık görülen Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin ödülünü, Rektör
Prof. Dr. Sait Bilgiç
teslim aldı.
(DCC-YEŞ- mb-
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:31 Kaynak: İHA
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