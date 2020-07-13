"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Adana'dan 15 firma yer aldı - Son Dakika

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Adana'dan 15 firma yer aldı

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Adana'dan 15 firma bulunduğunu bildirdi.

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Adana'dan 15 firma bulunduğunu bildirdi.

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Kıvanç, yazılı açıklamasında, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırma sonuçlarının açıklandığını belirtti.

Geçen yıl bu listede 11 firma ile temsil edilen Adana'dan bu yıl 13 sanayi firmasının listeye girdiğini ifade eden Kıvanç, listede geçen yıla göre 6 firmanın üst sıralara yükseldiğini, 5 firmanın gerilediğini, 2 firmanın listeye dahil olduğunu belirtti. şunları kaydetti:

Kıvanç, şunları kaydetti:

"Listesindeki firma sayımızın artması ve mevcut firmaların da çoğunluğunun üst sıralara yükselmesinin gururunu yaşıyoruz. Firmalarımızın çoğunluğu yükseliş gösterirken geçen yıllarda sıralamada kendisine yer bulamayan firmalarımızı bu yıl listede görmek bizleri gerçekten sevindirdi. Firma sayısında yaşanan artış bizim için sevindirici ama Adana sanayisi için yeterli değil. Adanalı sanayiciler olarak, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı önceliklerimizdir. Üretim, yeni yatırım ve ihracat yapma, istihdam yaratmak için her türlü fırsatı değerlendiriyor, ilimiz ve ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine canla başla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Zorlu süreci temkinli ve cesur hareket ederek iyi yönetme başarısı gösterip listeye giren Adana sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum. Kısa bir süre içerisinde çok daha fazla Adana sanayi firmasının listede kendine yer bulmasını ümit ediyorum."

Listede Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 68, Akyem Adana Yem 240, Beyteks Tekstil 264, Temsa Ulaşım Araçları 269, Elita Gıda 272, Bossa 347, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 349, Güney Çelik Hasır ve Demir 426, Amylum Nişasta 427, Pilyem Gıda 435, Adana Çimento 453, Omnia Nişasta 468, Gürsoy Yem 471'inci sırada yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:15 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında Adana'dan 15 firma yer aldı - Son Dakika Ekonomi
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