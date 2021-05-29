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"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Kipaş Holding'den 4 şirket yer aldı - Son Dakika

"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında Kipaş Holding'den 4 şirket yer aldı

29.05.2021 13:17

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding'in "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında dört şirketinin yer aldığı bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli Kipaş Holding'in " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında dört şirketinin yer aldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, tekstil, enerji, çimento, kağıt, eğitim ve lojistik alanında faaliyet gösteren Kipaş Holding'in 11 bin çalışanı ve 1 milyar doların üzerinde cirosu ile Türkiye'nin en önemli şirketlerinden biri olduğu anımsatıldı.

Holdingin İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" arasında 4 şirketinin olduğu, sonuçlara göre, Kipaş Mensucat'ın 99, Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri AŞ'nin 214, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri AŞ'nin 287, Maren Maraş Elektrik Üretim San. ve Tic. AŞ'nin ise 494'üncü sırada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, listeye giren 6 bin çalışanıyla, İSO 500 listesinde ilk yüz içerisinde pamuklu tekstil üretimindeki tek firma olan Kipaş Mensucat'ın yıllık 80 milyon metre kumaş ile günlük 330 ton iplik üretim kapasitesiyle dokuma, Open-End ve ring iplik üretiminin yanında kumaş boya-terbiye ve denim kumaş üretimi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Listede 19 sıra yükselerek Akdeniz bölgesinde sektöründe önemli bir paya sahip olan KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton Sanayi ve Madencilik İşletmeleri A.Ş'nin 7 ilde faaliyet gösteren 14 beton tesisiyle faaliyet gösterdiği belirtildi.

Bünyesinde 1000 kişiye istihdam sağlayan ve listede 214. sırada yer alan Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş'nin ise Kahramanmaraş'taki tesislerinde geri dönüşüme dayalı Testliner ve Fluting kağıt üretimi yapıldığı, tekstil, mobilya, cam, su gibi sektörlere de hitap eden ambalaj ürünlerinin üretildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamada görüşlerine yer verilen Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hanefi Öksüz, Kipaş ailesi olarak her sene İSO 500 listesine en üst sıralardan girdiklerini belirtti.

Öksüz, Kipaş Holding'in Kahramanmaraş'ta 4 şirketiyle listeye dahil olduğuna dikkati çekerken bu sene İSO 500 şirketleri arasında tekstil şirketleri arasında pamuklu tekstil üretiminde Türkiye'de birinci olduklarını kaydetti.

Aydın Söke Organize Sanayisi'nde kurulumu devam eden 320 bin metrekarelik alandaki Batı Kipaş Kağıt İşletmeleri'nin yeni tesislerini yakın zamanda faaliyete geçireceklerini aktaran Öksüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 550 milyon dolarlık kağıt ithalatından doğan cari açığını kapatacağımız gibi, 1000 kişiye de istihdam sağlayacağız. Diğer sektörlerimizde de yatırımlarımıza ve istihdamlarımıza devam ediyoruz. Kahramanmaraş'ta nişasta fabrikası yatırımı ve tekstilde; Open-End, geri dönüşüm ve yeni modern dokuma tesislerimizi de devreye alıyoruz. Bu başarı da emeği geçen tüm Kipaş Ailesi çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Kahramanmaraş, Madencilik, Türkiye, Kipaş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' arasında Kipaş Holding'den 4 şirket yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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