"Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırması

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre Denizli'den 12 firma listede yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre Denizli'den 12 firma listede yer aldı.

Açıklanan sonuçlarına göre, ilk 500 şirket içerisinde 24. olan Er-Bakır'ı 93. sırada Abalıoğlu Yem ile 103. sırada yer alan Kocaer Haddecilik izledi. Kardemir Haddecilik, Seval Kablo, Nexans Türkiye Endüstri, Abalıoğlu Tarımsal Üretim, Menderes Tekstil, Aynes Gıda, Pamukkale Kablo, Atom Kablo ve Gamateks, ilk 500 listesine giren diğer firmalar olurken daha önce de listede yer alan şirketlerden 6'sı daha üst sıralara yerleşti.

Denizlili firmalardan 5'i kablo ve bakır tel, 2'si demir-çelik olmak üzere metal endüstrisindeki ağırlık kendini hissettirdi. Tekstil sektörü geçen yıl olduğu gibi yine 2 firmayla listede yer alırken, gıda sektörü 3 firma ile kendine yer buldu.

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, yaptığı açıklamada, anketin reel ekonominin mevcut durumunu ve yaşadığı sorunları ortaya çıkarması bakımından önem taşıdığını belirtti.

Denizli'den 12 firmanın listede yer aldığına işaret eden Keçeci, şunları kaydetti:

"Samimiyetimle ifade etmek isterim ki, ülkemizde biz sanayicileri anlatan, sanayi sektörünün adeta bir fotoğrafını çeken, bu kapsamda ve bu içeriklere sahip başka bir bilgi, veri bankası ve arşivi de bulunmamaktadır. Bu nedenle İstanbul Sanayi Odası'nı böyle bir araştırmayı aralıksız sürdürdüğü ve bu bilgi birikiminin oluşmasına katkı sağladığı için takdir ediyoruz. Her şeye rağmen Denizlili sanayi şirketlerimiz yeni yatırımlar için önemli teşvik ve destekleri beklemektedirler. Bu potansiyele sahip şirketlerimiz, bu şansı yakaladıklarında ihracatlarını, istihdamlarını ve devlete ödedikleri vergilerini daha da artıracaklar ve her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin kalkınmasında Denizli'yi öncü il yapmaya devam edeceklerdir."

İSO 500 listesinin çoğunluğunu Marmara Bölgesi'nde yer alan firmaların oluşturduğuna dikkat çeken Keçeci, "İstanbul 166, Kocaeli 34, Bursa 24 firma olmak üzere Marmara Bölgesi, her sene olduğu gibi yine listeye damgasını vurdu. Denizli, tekstil sektörüyle bilinen ve geldiği konumu tekstil sektörüne borçlu olan bir şehirdir. Ancak bugün geldiğimiz noktada, Denizli sanayisi adını bakır, kablo, mermer, gıda ve makine imalatı gibi sektörlerde de duyurmuş, özellikle dış pazarlarda bu sektörlerde bilinen bir bölge haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Keçeci, kablo-bakır tel sektörünün her sene olduğu gibi Denizli'de sıralamaya en çok firma sokan sektör olduğunu belirterek "Metal, kablo ve bakır tel sektörlerinin genel olarak listede yükselişi dikkat çekiyor. Sektörün, gerek ihracat gerek ciro ve gerekse istihdam bakımından Denizli için ne kadar önemli olduğunu bu araştırma gözler önüne seriyor. Bu sektördeki iyileşmede, artan emtia fiyatları ve döviz kurlarına bağlı olarak üretimden satış rakamlarının artmasının payı olduğunu da değerlendirmek mümkün." görüşüne yer verdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Denizli'de bulunan 7 kiloluk dev mantar görenleri hayrete düşürdü

Dzeko'dan "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna net yanıt: Hayır

Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı