Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi
1 saat önce
Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış geliri yaklaşık 300,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu rakam Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın satışlarının sadece yüzde 58,4'üne denk geldi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:37
'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış geliri yaklaşık 300,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu rakam Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın satışlarının sadece yüzde 58,4'üne denk geldi.
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