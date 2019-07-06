Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi
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Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi

1 saat önce

Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış geliri yaklaşık 300,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu rakam Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın satışlarının sadece yüzde 58,4'üne denk geldi.

Türkiye'nin 500 büyük şirketi satışta Walmart'a erişemedi, System.String[]
Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış geliri yaklaşık 300,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, bu rakam Fortune Global 500 listesinde başı çeken Amerikan perakende devi Walmart'ın satışlarının sadece yüzde 58,4'üne denk geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:37 
Türkiye, Ekonomi
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