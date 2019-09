Türkiye'nin 57 şehrine Bitlis'ten fasulye ihraç ediliyor

BİTLİS - Türkiye'nin yüzde 10 kuru fasulye ihtiyacını karşılayan Bitlis'ten 57 şehre fasulye ihraç ediliyor.

Bitlis'in Tatvan ve Ahlat ilçesi sınırları içinde yetiştirilen fasulyelerin ekiminden hasadına kadar geçen sürede yaklaşık 20 bin kişi istihdam ediliyor. 35-40 bin ton civarında verimin alınacağı kuru fasulyeden sezonluk olarak 175 milyon TL gelir bekleniyor. Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fasulye hasadının yapıldığı alanları gezerek çiftçileri ziyaret etti. Oldukça verimli ve kaliteli bir ürün elde edildiğini anlatan Ahlat fasulyesinin tadı ve lezzetinin yöreye has olduğunu belirterek her geçen gün kaliteli ve leziz Ahlat fasulyesine rağbetinde arttığını söyleyen Çelik, "Bir haftadır ilimizde fasulye hasadı başladı. Bu yılki verimimiz dönüm başına yaklaşık 500 ile 750 kilogram arasındadır. Bu arazilerde yıllar öncesine kadar kuru tarım yapılmaktaydı. tarlalarda hububat tarımı vardı. 2006 yılından sonra Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınmaları Yatırım Programı kapsamında başlattığı basınçlı sulama sistemini Bitlis'te hayatta geçirdik ve tarlalarımız suyla buluştu. Sulu tarıma geçildikten sonra birim fiyatı yüksek olan ürünlerimiz ilimizde çok rağbet görmeye başladı. Bununla birlikte ayrıca bireysel sulama programları desteklemeleri verilmeye başlandı. Bu kapsamda küçük çiftçilerimizi de destekledik. Önceleri bu tarlalarda kuru tarım varken şuan da her gün artan bir ivmeyle bakliyat üretimi yapılmaktadır. İlimizde yaklaşık 104 bin dekar alanda bakliyat üretimi mevcuttur. Bu yıl 35 ile 40 bin ton rekolte bekliyoruz. İlimizin ekonomisine katkısı yaklaşık 175 milyon liradır" diye konuştu.



"20 Bin kişi istihdam edildi"

Fasulyelerin ekiminden hasadına kadar geçen sürede 20 Bin kişinin istihdam edildiğini sözlerine ekleyen Çelik, "Şuan tarlalarda yaklaşık 20 bin tarım işçisi mevcuttur. mevsimlik tarım işçilerinin barınma sağlık ve gibi sorunlarını biz devlet olarak karşılamaktayız. Artan bakliyat üretimini devam eden süreçte bizim önder çiftçilerden bazıları bu işin sanayi kısmına da el attılar. Bu kapsamda 2017 yılında Ahlat'ta bakliyat paketleme fabrikası kuruldu. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da en büyük bakliyat paketleme fabrikasına sahibiz. Sanayi tesisinde günlük üretim 100 ton civarındadır. fabrikada 23 kişi çalışıyor. 500 çiftçi fabrikaya mallarını satıyor. İlimizde Kanada ve Aberta çeşitleri mevcuttur. Bölgemizin iklimine ve toprak çeşidini dikkate aldığımızda herhangi bir sıkıntısı olmayan lezzeti gayet iyi olan türlerdir" dedi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik ayrıca dış pazarlara da açılacaklarını belirterek İran ve Irak pazarına açılmayı düşündüklerini hatta İran'a bir seyahat düzenleyeceklerini söyledi.