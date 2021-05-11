TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika

TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ

11.05.2021 17:59

TÜRKİYE'nin 6'ncı beşiz bebekleri İzmit'te özel bir hastanede dünyaya geldi.

TÜRKİYE'nin 6'ncı beşiz bebekleri İzmit'te özel bir hastanede dünyaya geldi. Sümeyye Tosun, 5 yıldır çocuk özlemi çektiklerini 3'ü erkek 2'si kız bebeklerinin doğduğunu söyledi.

İzmit'te, Hakkı ve Sümeyya Tosun çiftinin 3'ü erkek, 2'si kız beşiz bebekleri dünyaya geldi. Türkiye'de 6'ncı beşiz doğum böylelikle İzmit'te özel bir hastanede gerçekleşmiş oldu. İstanbul Tuzla'da bulunan bir tersanede çalışan Hakkı Tosun (25) ve bir muhasebe bürosunda çalışan Sümeyye Tosun (23) beşiz bebeklerinin dünyaya gelmesinin mutluluğunu yaşadı.

Türkiye'nin 6'ncı beşiz bebeklerinin annesi Sümeyye Tosun, '5 yıldır çocuk özlemi duyuyorduk. 2 tane kaybımız oldu. Allah daha sonra beş bebek verdi. 3 erkek 2 kız dünyaya getirdik. Hüseyin, Ali, Azat, Azra ve Şura isimlerini verdik. Hamilelik süreci sıkıntısız güzel geçti. Sonlara yakın zorladı. Sorunsuz bir şekilde bebeklerim dünyaya geldi. Şu anda ben iyiyim. İsimler arasında eşimin babasının ve dedemin isimleri bulunuyor. Bebekleri sağ salim alırsak bir sıkıntı yok. Tüp bebek düşünenler geç kalmasınlar ve bir an önce başlamalarını tavsiye ediyorum. dedi.

Bir tek bez ve mama konusunda sıkıntıları olabileceğini belirten Hakkı Tosun, 'Şu anda bebeklerin heyecanını yeni yeni tatmaya başlayacağız. Hayırlısı diyorum. Hocalarımızdan Allah razı olsun. Şu anda bir sıkıntımız yok, bir tek bez ve mama konusunda olabilir' diye konuştu.

'BEBEKLER YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLECEK'

Bebeklerin ve hastanın durumunun iyi olduğunu söyleyen Kadın Doğum Uzmanı Opr. Dr. Erkan Türköz, 'Hastanemizde bugün beşiz bir gebelik doğum yaptırdık. Hastamız gebelik takibi boyunca haftada bir bize kontrole geldi. Erken doğum yapmaması için kendisine birtakım tedaviler yaptık. Gebelik normal bir şekilde seyretti. 28'inci haftaya kadar beşiz gebelik olarak getirebildik. Bu 28 hafta beşiz gebelikler için iyi bir hafta. Ortalama bin gram civarında beş bebek sağlıklı olarak bu sabah sezaryen ile doğum gerçekleşti. Doğum sonrası da annenin durumu iyi ameliyatı iyi geçti. Bundan sonra bebeklerin bakımı ve büyümesi için yenidoğan yoğun bakımında takip edilecek' dedi.

'BEBEKLERİ 2-3 AY SONRA TABURCU EDECEĞİZ'

Bebeklerin genel durumlarının iyi olduğunu belirten Yenidoğan Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Özge Serçe Pehlevan, şu açıklamada bulundu

'Bebeklerimiz 920 gramla bin 50 gram arasında doğdular. Erken doğan bebeklerin ilk bir hafta yoğun takipleri gerekiyor. Bu haftayı atlatmak öncelikli hedefimiz. Şuan için genel durumları iyi. 2 bebek entübe olarak üst düzeyde solunum cihazı desteğiyle diğer üçünü de orta düzeyde solunum cihazı desteğiyle burundan takip ediyoruz. Her şey yolunda giderse 2-3 ay sonra taburcu edeceğiz.

TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ
TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ

Türkiye, Kocaeli, Bebek, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor, deplasmandaki yenilmezlik serisini 17 maça çıkardı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Netanyahu'nun oğlundan peş peşe Türkiye karşıtı hamleler! Erdoğan'ın paylaşımını da hedef aldı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu 38 yaşındaki koca, eşine sarkıntılık eden çiftçiyi tüfekle vurdu Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Erol Bulut'un yeni adresi Panathinaikos oluyor Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Görenleri şaşkına çevirdi: Babasının kimlik bilgileriyle kurulan 3 şirketten 14 milyonluk borç kaldı! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur! Sanatçı Sabahat Akkiraz'dan gündem olacak Mescid-i Aksa yorumu: İşte yobazlık budur!

Son Dakika Haberleri
17:34 Altay Bayındır'ın paylaşımına, Mert Müldür sarı-lacivert kalp emojisi bıraktı
17:30 Kaldırımdaki duvarın gölgesinde otururken ecel yakaladı
17:21 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden dikkat çeken heykellerle ilgili cevap geldi: Maketler, manzaranın küçük bir parçası
17:14 Burak Yılmaz, Fransa'da yılın futbolcusu ödülüne aday gösterildi
16:59 Son Dakika: Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
16:26 Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu
16:15 Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
15:56 Acun Ilıcalı, Manchester United ve Arsenal'ı gözüne kestirdi!
15:48 Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi
15:35 Yıllar önceki aşk yeniden alevlendi! Jennifer Lopez, 17 yıl önceki sevgilisi Ben Affleck ile barıştı
Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı Franck Ribery, Fenerbahçe'ye attığı golü sosyal medya hesabından paylaştı         
19:03
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı         
18:50
Her şeyden habersiz beton mikserini çalıştıran operatör, arkadaşının ölümüne neden oldu Her şeyden habersiz beton mikserini çalıştıran operatör, arkadaşının ölümüne neden oldu         
17:55
Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu Manavgat'ta 25 yaşındaki genç, yanında babasının tabancasıyla ölü olarak bulundu         
17:27
Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok düşen illerimiz Kırklareli, Çanakkale, Düzce, İstanbul ve Tekirdağ oldu         
16:27
İsrail ordusu Gazze sınırına mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı İsrail ordusu Gazze sınırına mühimmat ve tank sevkiyatı yapmaya başladı         
16:23
Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık sistemini eleştiren oyuncu Rahul Vohra, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
16:16
Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi Son Dakika: Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil yaşamını yitirdi         
15:49
Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı! Türkiye'de nesli tükenmiş deniliyordu, Şırnak'ta ortaya çıktı!         
15:17
Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti         
14:13
Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adaylığı için Akşener'in gönlünde yatan isim Mansur Yavaş         
13:58
''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi         
13:20
'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı!         
12:45
Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü Güvenlik görevlisi tekvandocu çıkınca kavga kısa sürdü         
12:44
Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!         
12:35
Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış Hayriye öğretmen, Mersinli erkekleri evlilik vaadiyle dolandırıp büyük vurgun yapmış         
11:02
Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2021 19:28:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRKİYE'NİN 6'NCI BEŞİZLERİ İZMİT'TE DÜNYAYA GELDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement