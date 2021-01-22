Türkiye'nin 627 coğrafi işaretinden 261'inin tescilini TOBB'a bağlı oda ve borsalar yaptırdı - Son Dakika

Türkiye'nin geçen yıl sonu itibarıyla koruma altında bulunan 627 coğrafi işaretinden 261'inin tescili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı oda ve borsalarca yaptırıldı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 627 coğrafi işaret koruma altına alındı. Bunların 261'i (yaklaşık yüzde 42) oda ve borsalar tarafından tescil ettirildi.

Tescilde ilk 4 il Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir ve Kastamonu oldu.

675 coğrafi işaret tescil başvurusunun 236'sı oda-borsalarca gerçekleştirildi. Başvuruda ilk 4 il Diyarbakır, Konya, Gaziantep ve Ankara olarak sıralandı.

TOBB, oda ve borsaların Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaret başvurularında onlara rehberlik etmesi amacıyla "Oda ve Borsalar İçin Coğrafi İşaretler Kılavuzu"nu hazırlayarak 81 il ile paylaştı.

Yerel ve özel ürünlerin her geçen gün tüketiciler tarafından daha çok tercih edildiği belirtilen kılavuzda, bu noktada coğrafi işaretlerin, ulusal ve küresel piyasalarda kazanç getiren en değerli araç ve hazine olduğu ifade edildi. Kılavuzda, bu yolda oda ve borsaların atacağı her adımın çok kıymetli olduğu vurgulandı. TOBB yönetimi de Brüksel Temsilciliği ile birlikte oda ve borsalara tescil ve sonraki süreçlerde destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

AB'de 5 ürün tescil edildi

Türkiye'nin, Avrupa Birliği nezdinde Antep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi ve Milas zeytinyağı olmak üzere 5 coğrafi işareti tescil edilmiş durumda.

Bayramiç beyazı ve Taşköprü sarımsağında ise tescil öncesi son aşamaya geçildi.

Öte yandan, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Antakya künefesi, Antep lahmacunu, Antep fıstığı, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Kayseri mantısı, Kayseri pastırması, Kayseri sucuğu, Maraş tarhanası, Maraş çöreği, Milas yağlı zeytini, Çağlayancerit cevizi, İnegöl köftesi olmak üzere 16 coğrafi işaret için de Avrupa Birliği'nde başvuru aşamasına gelindi.