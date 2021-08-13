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Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı - Son Dakika

Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı

13.08.2021 11:01

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/LALE KÖKLÜ - Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde gerçekleştirdiği 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini domates, kiraz, limon, mandalina ve biber oluşturdu.

MUSTAFA ÜNAL UYSAL/LALE KÖKLÜ - Türkiye'nin ocak-temmuz döneminde gerçekleştirdiği 1 milyar 638 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatının yaklaşık yüzde 50'sini domates, kiraz, limon, mandalina ve biber oluşturdu.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yılın ocak-temmuz döneminde 1 milyar 363 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde yüzde 20 artışla 1 milyar 638 milyon dolara ulaştı.

Ocak-temmuz döneminde 710 milyon 870 bin dolarlık meyve, 533 milyon 466 bin dolarlık sebze, 382 milyon 108 bin dolarlık narenciye, 11 milyon 151 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Yaş meyve sebzede en çok ihraç edilen ürünler sırasıyla domates, kiraz-vişne, limon, mandalina ve biber oldu. Söz konusu 5 ürün, sağladığı 826 milyon 353 bin dolarlık döviz girdisiyle toplam ihracatın yaklaşık yüzde 50'sini oluşturdu.

İhracatın ürün gruplarına göre değerlendirmesinde ise meyvede en çok ihraç edilen 183 milyon 299 bin dolarla kiraz, sebzede 220 milyon 196 bin dolarlık dış satımla domates ilk sırada yer aldı. Yine bu dönemde 142 milyon dolar mandalina, 147 milyon dolar limon ve 132 milyon dolar da biber ihraç edildi.

İhracat rakamları sevindirici

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, AA muhabirine, Türkiye'nin yaş sebze meyve üretiminde çok iyi bir yere gelindiğini söyledi.

Türkiye'de aroması ve raf ömrü dikkate alınarak ürün çeşitliliğine büyük önem verildiğinin altını çizen Sin, şöyle devam etti:

"İhracatçılar olarak dünyanın her ülkesiyle gerçekten rekabet edecek konumdayız. Türkiye'de geniş bir alanda narenciye ekimi var ve örtü altı dediğimiz seracılık da gelişiyor. Bu konuda devletin de desteği var. Ülkemizde de bu iklim olarak uygun imkanlar olarak uygun. Yaş sebze meyvede, dünyada kabul gören ürün çeşitlerini yetiştirmek lazım. Biz ihracatçılar olarak dünyada kendi işimizi takip ediyoruz, yani bu işi İspanya nasıl yapıyor? İtalya, Afrika nasıl yapıyor? Biz bütün bu ülkeleri takip ediyoruz. Dediğim gibi yeni yeni çeşitler konusunda çalışmaların devam etmesi lazım. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığımız da bir yol gösterici, biz de kendi imkanlarımız ölçüsünde Tarım ve Orman Bakanlığıyla, Ticaret Bakanlığıyla, bizim üretici birlikleri, ziraat odalarıyla, paydaşlarımızla sürekli toplantılar yaparak sektörümüzdeki sıkıntıları nasıl giderebiliriz? nasıl daha iyi olabiliriz çalışmaları içerisindeyiz."

7 aylık ihracat rakamlarının da sevindirici olduğunu belirten Sin, bunda üretimdeki artışın da etkili olduğunu vurguladı.

İhracatta ürün güvenliğinin önemli olduğuna dikkati çeken Sin, bu konuda da ciddi çalışmalarının olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin 2021'in ocak-temmuz döneminde en çok ihraç ettiği 5 ürün şöyle oluştu:

ÜrünOcak-Temmuz 2020 (Dolar)Ocak-Temmuz 2021 (Dolar)Değişim

Domates197.156.410220.196.07512

Kiraz221.941.293183.299.807-17

Limon92.961.403147.964.80659

Mandalina125.674.149141.982.17213

Biber101.551.956132.912.46631

Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı
Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı
Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı
Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı
Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı

Domates, Türkiye, dolar, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 7 aylık yaş meyve sebze ihracatını 5 ürün sırtladı - Son Dakika Ekonomi


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