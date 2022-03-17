Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi, çocukları ve torunlarıyla Çanakkale'ye geldi - Son Dakika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale" projesi kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi, çocukları ve torunları ile Çanakkale'ye geldi.

Şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla etkinlikler düzenleyen Bakanlık, "Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı" dolayısıyla "Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale" projesini hazırladı.

Vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak, toplumu ve genç kuşakları tarih konusunda bilinçlendirmek, şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında, 7 bölgeden 7 gazi ile çocukları ve torunları Çanakkale'ye geldi.

Türkiye'de bir ilk olarak geçen yıl Çanakkale'de hizmete açılan Şehit Yakınları ve Gazievi'nde ağırlanacak konuklar yarın sabah Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek törene katılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürü Şemseddin Yalçın, AA muhabirine, etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız hemen hemen her programında 'ezanlarımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek, topraklarımız bölünmeyecek' diye bütün halkımıza çok güzel mesajlar vermektedir. Bu projenin amacı da şu, 7 bölgemizden 7 gazimiz, onların çocukları ve torunlarıyla birlikte 3 kuşağı buraya davet ettik, işte Cumhurbaşkanımızın mesajında olduğu gibi ülkemizin toprak bütünlüğü için, bayraklarımızın inmemesi için, ezanımızın dinmemesi için 1915'teki o ruhu 2022'deki kuşağa güzel ve doğru bir şekilde aktarmaktır. Bu projenin vermek istediği en önemli mesaj budur."

Şemseddin Yalçın, Çanakkale'de 3 gün sürecek bir program hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Konuklarımız Çanakkale'ye 7 bölgeden 7 bayrak ile geldiler. Yarın tüm şehitliğimiz ziyaret edilecek. Bütün şehitlerimizi rahmet ve dua ile anacağız. Sonra 7 bölgeden gelen bayraklarımızı Sayın Çanakkale Valimiz İlhami Aktaş'a takdim edeceğiz. Ben 1915'te yaşanan büyük savaştan bu yana ülkemiz için, vatanımız için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum."

Üç nesil, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığınca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek, ecdadın yazdığı destanı tarihçiden dinleyecek. Ayrıca ziyaretçilere Çanakkale Zaferi'ni anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak.

Gaziler ile çocukları ve torunları 7 bölgeyi temsilen getirdikleri bayrakları protokol üyelerine teslim edecek ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Üç neslin Çanakkale'deki ecdat ziyareti, törene katılımla tamamlanacak.