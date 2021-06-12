Türkiye'nin 7. Ücretsiz Halk Plajı Hizmete Sunuldu - Son Dakika

Türkiye'nin 7'nci, Muğla'nın 2'nci ücretsiz halk plajı olan Marmaris İçmeler Ücretsiz Halk Plajı hizmete sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın katıldığı törenle açılışı yapılan halk plajı engelli ve doğa dostu konseptinin yanı sıra uluslararası Mavi Bayrak ödülüne sahip.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın Marmaris'te açılışı yapılan 5 yıldız statüsündeki halk plajında da uygulandığını belirten Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, misafirlerin gönül rahatlığıyla plajı kullanabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin 40 yıldır turizmde yükselişte olduğunu, dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke konumunda bulunduğunu ifade eden Alpaslan, "Turizm demek istihdam, döviz, insanımızın refahı demek. Türkiye'nin her yeri turizm açısından büyük potansiyel arz ediyor. Doğamız olağanüstü güzel. Bu cennet hiçbir yerde yok. Maalesef Kovid-19 salgını turizmimizi etkiledi. Cumhurbaşkanımızın himayesinde Bakanlık olarak turizm sektörümüze destek olduk, en an zararla en doğru şekilde geçirmeye çalıştık. " dedi.

Salgın sonrası başlattıkları Güvenli Turizm Sertifikasının dünyaya örnek olduğunu ve güncelleyerek uygulamaya devam ettiklerini vurgulayan Alpaslan, programının tavizsiz bir şekilde uygulandığını, turizm işletmelerinin program kriterleri doğrultusunda ayda dört defa denetlendiğini kaydetti.

Program ile yerli ve yabancı turistlerin tüm süreçlerini en sağlıklı şekilde takip ettiklerine değinen Alpaslan sözlerine şöyle devam etti:

"Bunu dünyaya çok iyi anlattık. Turizmde rakip ülkeleri İtalya, İspanya gibi Akdeniz çanağındaki ülkeler 2020 yılını yüzde 80 kayıpla kapatırken Türkiye olarak yüzde 65 kaybettik. Salgın süreci gösterdi ki dünya artık eskisi gibi olmayacak. Sağlıklı ve güvenli sertifika programını güncelleyerek sürdüreceğiz. "

Alpaslan, 2019'dan beri halk plajları sayısını artırdıklarına dikkati çektiği konuşmasında; Bodrum, Manavgat ve Kemer'den sonra Marmaris'e halk plajı kazandırdıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından plajın Mavi Bayrağı göndere çekildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Nadir Alpaslan ile beraberindeki heyet, İçmeler Mahallesi sahilinde, 400 metre sahil uzunluğuna sahip, 7 bin metrekare alanda bin şezlong kapasiteli plajı gezdi.

(11. 06. 2021)