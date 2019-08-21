Türkiye'nin 71 yıllık kültürel hafızası

Milli Kütüphane, 1,5 milyona yakın basılı eser, 262 bin 62 cilt süreli yayınıyla 7 gün 24 saat hizmet vererek, günlük 3 bin kişiye araştırma ve ders çalışma imkanı sağlıyor.

Milli Kütüphane, 1,5 milyona yakın basılı eser, 262 bin 62 cilt süreli yayınıyla 7 gün 24 saat hizmet vererek, günlük 3 bin kişiye araştırma ve ders çalışma imkanı sağlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren, toplam bin 350 kişi kapasiteli 9 okuma salonu bulanan Milli Kütüphane, yılda 700 bin kullanıcıyı ağırlıyor.

Türkiye'nin kültürel varlığıyla bilgi birikimini oluşturan her bir eserden bir nüshanın gönderildiği Milli Kütüphane, ülkedeki 6 derleme kütüphanesinin en kapsamlısı olma özelliğini taşıyor.

Kütüphane, 1 milyon 344 bin 330'u basma kitap, 89 bin 572'si eski harfli Türkçe basma kitap, 28 bin 221'i el yazması, bin 496'sı Latin harfli eski eser olmak üzere toplam 1 milyon 463 bin 619 basılı eser ile 262 bin 62 cilt süreli yayını bünyesinde barındırıyor.

16 Ağustos 1948'de hizmet vermeye başlayan Milli Kütüphanenin koleksiyonu, bugün kitap dışı materyaller, mikrofilmler, elektronik materyaller ve elektronik veri tabanları aracılığıyla sunulan belgeyle 14 milyon 891 bin 830'a ulaşıyor.

Kapıları 7 gün 24 saat açık

Araştırmacıların yoğun talepleri üzerine Milli Kütüphane, 17 Eylül 2018'den itibaren 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

Öğrencilere ve araştırmacılara çeşitli ikramların da sunulduğu kütüphaneden günde 2 bin 500 ila 3 bin kişi yararlanıyor.

Milli Kütüphane, 1983'te taşındığı Bahçelievler'deki binasında hizmet vermeye devam ediyor.

Öte yandan "https://www.mkutup.gov.tr" adresinden katalog taraması, elektronik veri tabanına erişim, kitap ayırtma, dijital kütüphane sistemine ulaşma imkanı sunuluyor, kullanıcı salonlarının anlık doluluk oranları ile Türkiye bibliyografyası görülebiliyor.

Görme engelliler için 5 bin konuşan kitap

Görme engelli üyeler için gönüllü okurlarca seslendirilen yaklaşık 5 bin sesli kitap da Milli Kütüphanenin arşivinde bulunuyor.

Bunlara internet ortamından ulaşabildiği gibi isteyen görme engellilere sesli kitaplar DVD'lere yüklenerek ücretsiz de gönderiliyor.

Sesli kitapların kaydı için kütüphanede kurulan 11 stüdyodan birinde kitap seslendiren Zuhal Talı, AA muhabirine, gönüllü okurluk hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Görme engeliler için kitap seslendirmek amacıyla 2012'de başvuru yaptığını söyleyen Talı, haftada iki kez öğleden sonraları Milli Kütüphaneye geldiğini, 7 yılda toplam 20 kitaba ses verdiğini belirtti.

Kitapları yüksek sesle okumaktan büyük mutluluk duyduğunu anlatan Talı, "Gönüllü okur olmaktan çok büyük keyif alıyorum. Sesim yettiğince gelmeyi düşünüyorum." dedi.

"Resmi tatillerde de açık olsun" talebi

Mili Kütüphanenin farklı okuma salonlarında çalışan öğrencilerden Ömer Faruk Kaygusuz, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitim gördüğünü dile getirdi.

Milli Kütüphanenin çalışma ortamını çok beğendiğini, 24 saat hizmet verilmesinin öğrenciler açısından önemli olduğunu vurgulayan Kaygusuz, "Resmi tatillerde buranın kapalı olması bizi üzüyor, çünkü resmi tatillerde de çalışmak zorundayız. Ankara'nın en büyük kütüphanesi olarak buranın kapanmamasını isterim." diye konuştu.

Gazi Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Mehsa Sabuncu, milli kütüphaneye sıklıkla geldiğini, tez aşamasında olduğu için buradaki birçok kaynaktan özellikle de makalelerden yararlandığını kaydetti.

Kütüphanenin 7 gün 24 saat hizmet vermesinden duyduğu memnuniyeti anlatan Sabuncu, "Öğrenciler zaman açısından daha avantajlı hale geldi. Evleri uzak olanlar, daha fazla çalışmak isteyenler için zaman limitinin olmaması çok iyi." dedi.

Kırgız Hüseyin Mamasaliyev ise eylülde düzenlenecek tıpta uzmanlık sınavına çalışmak için Milli Kütüphaneden yararlandığını söyledi.

İstenilen saate kadar çalışabilmenin kendileri için büyük avantaj olduğuna işaret eden Mamasaliyev, "Öğrenciler için çok güzel tasarlanmış. Gayet memnunum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

AİHM Wikipedia dosyasını açtı, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi

Sberbank, Akkuyu'nun inşaatı için 400 milyon dolar kredi verecek

Irak Tarım Bakanı yumurta ithalatı için Türkiye'ye davet edildi

TikTok'un ahlaki değerleri bitiren başarısı: 3 ayda 600 milyon dolar