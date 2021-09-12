Üye Girişi
Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı - Son Dakika

Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı

12.09.2021 11:04
Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı, System.String[]

Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı, geçen yılın 12 aylık dönemindeki dış satışı geride bırakarak 13 milyar 232 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı, geçen yılın 12 aylık dönemindeki dış satışı geride bırakarak 13 milyar 232 milyon dolara ulaştı.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birliklerinden derlediği verilere göre, Türkiye, 2020 yılında 12 milyar 675 milyon dolarlık çelik ihracatına imza attı.

Bu yıl ise dünya genelinde artan yatırımlar çelik ihracatını da doğrudan etkiledi. Her ay rekor kırarak ilerleyen sektör, bu yılın ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 69 artırarak 7 milyar 842 milyon dolardan 13 milyar 232 milyon dolara yükseltti. Sektör, şimdiden geçen yıl yapılan toplam çelik ihracatını geride bırakmış oldu.

Çelik ihracatında ilk sırada İspanya yer aldı. Ocak-ağustos döneminde bu ülkeye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 398 milyon 360 bin dolardan 865 milyon 781 bin dolara çıktı.

Bu ülkeyi 830 milyon dolarla İsrail ve 757 milyon 519 bin dolarla İtalya takip etti.

"Türk çelik sektörünün 2021'i 20-22 milyar dolarlık ihracatla kapatmasını bekliyoruz"

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, AA muhabirine, çelik sektörünün, yeni tip koronavirüs salgınının ilk şokunun atlatılmasından sonra geçen yılın kasım ayından itibaren bugüne dek artan talep artışıyla yoluna devam ettiğini söyledi.

Bu yıl çelik ihracatında değer bazında yeni bir rekor beklediklerini aktaran Ertan, "Türk çelik sektörünün 2021 yılını miktar bazında 23-24 milyon ton, değer bazında ise 20-22 milyar dolarlık ihracatla kapatmasını bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 21,7 olduğunu anımsatan Ertan, Türk çelik sektörünün ise aynı dönemde yüzde 34 büyüdüğünü ifade etti.

Ertan, çelik sektörünün ağustos ayı ihracatında otomotivin ardından ikinci sırada yer aldığına dikkati çekerek, "Çeliğin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 12 oldu. Ham çelik üretimi ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı ve 23 milyon tona ulaştı. Bu artış hızı ile devam edilirse daha önceki yıllardan daha yüksek ve yaklaşık 40 milyon ton gibi bir sıvı çelik üretim rakamına ulaşacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ham madde ve yarı mamul girdilerine bağlı olarak çelik fiyatlarında artış yaşandığına değinen Ertan, üçüncü çeyrekten itibaren fiyatlarda bir yatışma ve normalleşmeye dönüldüğünü ve bunun yıl sonuna kadar devam edeceğinin öngörüldüğünü dile getirdi.

Türkiye, Türk, Ocak, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir 11:19 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı 10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile 10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı
Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi 00:21 Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi

Son Dakika Haberleri
11:19 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, uyardı: Hem grip hem de korona aynı anda vücutta bulunabilir
11:13 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti
11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
10:55 Günde bir tane yapılabilen el emeği yorganların tanesi bin 500 liradan satılıyor
10:53 Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi
10:51 Erling Haaland, Leverkusen maçında 2 gol 1 asist yaptıktan sonra Beşiktaş maçı öncesi 'Elhamdülillah' paylaşımı
10:32 Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi
10:23 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi
10:12 Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi
10:04 Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin: Bu Beşiktaş, Dortmund'un içinden geçer Beşiktaş'ın eski futbolcusu Sinan Engin: Bu Beşiktaş, Dortmund'un içinden geçer         
11:30
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi Eski takım arkadaşı Josef'in performansını yorumlayan Volkan Demirel: Bizdeyken böyle değildi         
10:32
Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi Direnişin lideri Emrullah Salih'in kardeşi Ruhullah Azizi'nin öldürüldüğü iddia edildi         
10:13
Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler Saldırganlar çiftlik bastı, 11 el ateş edip çiftlik sahibini ve büyükbaş hayvanları öldürmüşler         
09:38
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 11:35:45. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin 8 aylık çelik ihracatı geçen yılı geride bıraktı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement