ESKİŞEHİR - Türkiye'nin 81 iline "tavşan" çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin 81 iline "tavşan" çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak

25.11.2020 11:03

Türkiye'nin her iline en az bir tane tavşan figürü çizen grafiti sanatçısı Yiğit Baykan (30), 18 yıldır uğraştığı mesleğiyle ülke içinde elde ettiği ünü uluslararası alana taşımak istiyor.

Türkiye'nin her iline en az bir tane tavşan figürü çizen grafiti sanatçısı Yiğit Baykan (30), 18 yıldır uğraştığı mesleğiyle ülke içinde elde ettiği ünü uluslararası alana taşımak istiyor.

Henüz 12 yaşındayken tavşanlara olan sevgisini duvarlara taşıyan Baykan, bugüne kadar Türkiye genelinde 5 binden fazla grafiti çalışması yaptı.

İstanbul'da yaşamını sürdüren ve Eskişehir'e bir grafiti çalışması için gelen Baykan, talepler doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri için çizimler yapmanın dışında, okul duvarları, trafo, binaların boş kalan duvarları gibi birçok alana istenilen görselleri sprey boyalarla resmediyor.

Baykan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, grafiti görsellerini uluslararası çapta sergilemek istediğini anlattı.

Türkiye'nin tüm illerini gezdiğini ve en az bir tavşan figürünü o ilin sokağına çizdiğini dile getiren Baykan, "Çalıştığım firma sayesinde Türkiye'nin her iline gitme fırsatı buldum. Çantamda kıyafetlerimin arasında muhakkak birkaç sprey boya olur. Tavşan çocukluğumun en sevimli hayvanıydı. Ben de her yere tavşan çizmeye başladım. Bazen yıllar önce bir ile çizdiğim tavşanın fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyorlar. Çok duygulanıyorum." dedi.

"Dünyayı boyamak istiyorum"

Baykan, hedefinin dünya turuna çıkmak olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNİCEF) desteğiyle Kadıköy Kız Meslek Lisesi duvarına Malala Yusufzay portresini çizdim. Bu projenin içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Malala Yusufzay'ı tanımış oldum. Kız çocuklarının eşit eğitim hakkını savunmak adına yaptığımız bir çalışmaydı. Ama ikinci sırada en çok sevdiğim işim tavşanlarım. Şimdi artık dünyayı boyamak istiyorum. Tavşanlarımı dünyanın duvarlarında görmek istiyorum. Grafiti çalışmalarının sokaklarda doğru mesajı vermesi gerekiyor. Akılda kalıcı, düşündüren, doğruya, iyiliğe yönlendiren görselleri barındırması gerekiyor. Ben de bu doğrultuda çalışıyorum. Dünyanın sokaklarının buna ihtiyacının olduğunu düşünüyorum."

Genç grafiticilere de tavsiyelerde bulunan Baykan, "Çizimleriniz sizden bir şeyleri barındırsın. Şair şiirle duygularını dile getiriyor, yazar kitaplarıyla. Döner ustası dönerini keserken başarısını sergiliyor. Spreyler de bizim kalemimiz. Güzel, anlamlı, topluma faydalı çalışmalar yapmalıyız. Duvarların dilini temsil eden grafiticiler, doğru cümleler kurmalı." değerlendirmesini yaptı.

ESKİŞEHİR - Türkiye'nin 81 iline tavşan çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak
ESKİŞEHİR - Türkiye'nin 81 iline tavşan çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak
ESKİŞEHİR - Türkiye'nin 81 iline tavşan çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak
ESKİŞEHİR - Türkiye'nin 81 iline tavşan çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak

Eskişehir, İstanbul, Türkiye, Baykan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Türkiye'nin 81 iline 'tavşan' çizen grafiticinin hedefi dünyayı boyamak - Son Dakika


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