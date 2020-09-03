Türkiye'nin Aachen Fahri Başkonsolosluğu açıldı - Son Dakika

Almanya'da Türkiye'nin Aachen Fahri Başkonsolosluğu hizmete girdi.

Fahri Başkonsolos Uwe Merklein'in resmen göreve başlaması dolayısıyla Aachen Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törene Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Aachen Belediye Başkanı Marcel Philipp, Türkiye'nin Köln, Düsseldorf, Essen ve Münster Başkonsolosları ile yetkililer katıldı.

Büyükelçi Aydın burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile Almanya'nın tarihi dostluğuna vurgu yaparak, Türkiye'nin Almanya'da büyükelçiliğin yanı sıra 13 başkonsolosluk tarafından temsil edildiğini hatırlattı.

Aachen kentinin de yer aldığı Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinde, Almanya'da yaşayan 3,5 milyon Türk'ün üçte birinin yaşadığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Fahri konsoloslar bir yandan orada yaşayan vatandaşların hak ve menfaatlerini savunur öte yandan yerel düzeyde ekonomik ve ticari ilişkilere katkıda bulunurlar. Yaklaşık 60 yıl önce vatandaşlarımız önce misafir işçi olarak Almanya'ya geldi, buraya yerleşti, aileler kurdu, geçimini sağladı ve Almanya'yı ikinci vatanı yaptı. Bugün bu insanlar kendi kimliklerini kaybetmeden başarılı bir entegrasyon örneğini temsil ediyorlar."

Almanya'da yaşayan Türk toplumunun artan zorluk ve tehditlerle mücadele ettiğine dikkati çeken Aydın, "Bunlar her şeyden önce ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi. Bütün bunlara rağmen, halkımız aidiyet duygusunu ve Almanya'ya olan sevgisini her zaman korudu, bu da onları tüm Alman toplumu için bir rol model haline getiriyor." dedi.

Ticari ve ekonomik ilişkilerin genişletilmesinin fahri konsolosun temel görevlerinden biri olduğuna işaret eden Aydın, "Almanya, Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve en büyük ihracat pazarımız. Kovid-19 salgınından önce ikili ticaret hacmi 40 milyar avro idi. Türkiye'de 7 binin üzerinde Alman şirketi faaliyet gösteriyor, yatırımları 14 milyar doların üzerinde ve 140 bin kişiye iş sağlıyor." ifadesini kullandı.

Buna karşılık Almanya'da 80 binden fazla Türk girişimcinin faaliyet gösterdiğini belirten Aydın, 50 sektörde faaliyet yürüten Türk şirketlerinin yıllık cirosunun 50 milyar avro civarında olduğunu ve 500 binden fazla insanı istihdam ettiğini söyledi.

KRV eyaleti başta olmak üzere Almanya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Aydın, salgın zamanında ortaya çıkan zorlukların fırsata çevrilebileceğini belirterek, Merklein'in iş ve siyasetle olan yakın ilişkilerinin yanı sıra birçok alandaki kapsamlı deneyiminin ilişkilerin gelişmesi açısından avantaj sağlayacağına inandıklarını ifade etti.

Daha sonra Aachen Sanayi ve Ticaret Odasında (IHK) düzenlenen törenle Fahri Konsolosluk Ofisinin açılışı yapıldı.

Açılışta Büyükelçi Aydın'ın yanı sıra Aachen IHK Başkanı Gisela Kohl-Vogel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Almanya Temsilcisi Rainer Ptok birer konuşma yaptı.

Türkiye'nin Aachen Fahri Başkonsolosu Uwe Merklein açılışın ardından konuklara Fahri Başkonsolosluğu tanıttı.