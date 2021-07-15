Türkiye'nin AB Daimi Temsilciğinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için tören düzenlendi - Son Dakika

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, kimsenin bir daha Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi hainliğe cüret edememesi için Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi gerektiğini, hedeflerin doğruluğunun Avrupa Birliği'nde de açık şekilde görüldüğünü söyledi.

Büyükelçi Bozay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Daimi Temsilcilikte düzenlenen törende konuşma yaptı.

Hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı Türk milletinin verdiği mücadelenin, Türkiye'nin demokrasiye inancının ve bağlılığının göstergesi olduğunu belirten Bozay, "15 Temmuz'da yüce Türk milleti, hür iradesine İstiklal Marşı'mızın dizelerindeki gibi, hiçbir çılgının hiçbir hainin ne tankla ne uçakla zincir vuramayacağını gösterdi." dedi.

Bozay, Türkiye'nin mücadelesinin bitmediğini, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmak için her türlü çabayı göstereceğini ifade ederek, "Hiçbir çılgının, düşman çevrenin, bir daha böyle bir hainliğe cüret edememesi için 2023, 2053 ve 2071 için koyduğumuz hedefler için var gücümüzle çalışmalıyız. Devletimizle milletimiz el ele bu hedeflere erişme iradesine ve kuvvetine sahiptir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin dünyanın girdiği değişim ve dönüşüm sürecinde tüm belli başlı aktörlerin belirlediği hedefler olduğunu söyleyen Bozay, şöyle devam etti:

"Hedeflerimizin doğruluğu ve isabeti Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'den de çok açık biçimde görülmekte, teyit edilmektedir. Devletimizin, milletimizin yolunu kesip yönünü kaybetmesini hedefleyen 15 Temmuz darbe girişimi, tam tersine yolumuzun ve yönümüzün ne kadar doğru olduğunun göstergelerinden birisidir. Birlik ve beraberlik içinde idrak ettiğimiz 15 Temmuz anma törenleri, azimle ve başarıyla hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğimizi, hiçbir teşebbüsün bizi yolumuzdan alıkoyamayacağını, dosta düşmana hatırlatmamız için de fırsat ve vesile olmaktadır. Bölgesel ve küresel barış için, adalet için, refah için, Türkiye'nin küresel siyasi ve ekonomik yapılanmada hak ettiği yeri alması için bütün imkanlarımızı seferber ederek bu hedeflere ulaşmalıyız."

Bozay, Türkiye'nin AB ile ilişkilerindeki önceliklerinin de Gümrük Birliği'nin güncellenmesinden araştırma-geliştirmeye, buluşçuluktan Ufuk Avrupa programlarına, yeşil-dijital dönüşümden sürdürülebilir kalkınma öncelikleri ile teknoloji ve sağlık alanında iş birliğine kadar 2023, 2053 ve 2071 hedefleri kapsamında belirlendiğini aktardı.