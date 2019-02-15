Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor
1 saat önce
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar euro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar euroya geriledi.
Türkiye
'nin Avrupa Birliği
ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar euro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar euroya geriledi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:55
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Türkiye`nin AB ile Ticaret Açığı Kapanıyor
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