Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor

Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor

1 saat önce

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar euro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar euroya geriledi.

Türkiye'nin AB ile ticaret açığı kapanıyor, System.String[]
Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ticaret açığı 2017 yılındaki 15 milyar euro seviyesinden 2018 yılında 1,2 milyar euroya geriledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:55 

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi
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