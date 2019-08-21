Son Dakika Haberleri: Türkiye'nin AB ülkeleri arasında iş gücü maliyeti ve asgari ücretteki son durumu
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Türkiye'nin AB ülkeleri arasında iş gücü maliyeti ve asgari ücretteki son durumu

45 dakika önce

Volkswagen’nin yeni fabrikasının ülkesinden kurulabileceğini iddia eden Bulgaristan Başbakanı, ülkesindeki ucuz iş gücü maliyetine vurgu yaptı. Diğer AB ülkelerine göre Türkiye'deki iş gücü maliyeti ne durumda? Son senelerde asgari ücrete yapılan zamlar yabancı yatırımcıları ne kadar etkiledi?

Türkiye'nin AB ülkeleri arasında iş gücü maliyeti ve asgari ücretteki son durumu, System.String[]

Alman otomotiv devi Volkswagen'nin yeni fabrikasına ev sahipliği yapabilmek için Türkiye ve Bulgaristan yoğun çaba harcarken, iş gücü maliyeti faktörü öne çıkıyor.


Fabrikaya ev sahipliği noktasında Türkiye'nin adı öne çıkarken, Bulgaristan da iddiasını koruyor. Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkesinin son yıllarda ulaştığı finansal istikrar, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikasının öngörülebilirliği ve ucuz iş gücü maliyetine vurgu yaptı.

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Bulgaristan, Volkswagen, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:30 
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