Türkiye'nin AB ülkeleri arasında iş gücü maliyeti ve asgari ücretteki son durumu
14 dakika önce
Volkswagen'nin yeni fabrikasının ülkesinden kurulabileceğini iddia eden Bulgaristan Başbakanı, ülkesindeki ucuz iş gücü maliyetine vurgu yaptı.
Volkswagen'nin yeni fabrikasının ülkesinden kurulabileceğini iddia eden Bulgaristan Başbakanı, ülkesindeki ucuz iş gücü maliyetine vurgu yaptı.
Diğer AB ülkelerine göre Türkiye'deki iş gücü maliyeti ne durumda? Son senelerde asgari ücrete yapılan zamlar yabancı yatırımcıları ne kadar etkiledi?
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:57
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