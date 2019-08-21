Türkiye'nin AB ülkeleri arasında iş gücü maliyeti ve asgari ücretteki son durumu

Volkswagen'nin yeni fabrikasının ülkesinden kurulabileceğini iddia eden Bulgaristan Başbakanı, ülkesindeki ucuz iş gücü maliyetine vurgu yaptı.

Diğer AB ülkelerine göre Türkiye'deki iş gücü maliyeti ne durumda? Son senelerde asgari ücrete yapılan zamlar yabancı yatırımcıları ne kadar etkiledi?