Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin AB üyeliği için çaba göstereceğiz"
Son Dakika Güncel Haber

"Türkiye'nin AB üyeliği için çaba göstereceğiz"

2 saat önce

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, ülkesinin gelecek yılın ilk 6 ayında Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüteceğini belirterek, "Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyeliği için ciddi çaba gösterecektir.

Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi Hrvoje Cvitanovic, ülkesinin gelecek yılın ilk 6 ayında Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüteceğini belirterek, "Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyeliği için ciddi çaba gösterecektir." dedi.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret eden Cvitanovic, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin gelecek yılın ilk 6 ayında AB dönem başkanlığını yürüteceğini hatırlatan Cvitanovic, "Hırvatistan'ın, dönem başkanlığına hazırlık sürecinde Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olacak. Bu süreçte Hırvatistan, Türkiye'nin AB üyeliği için ciddi çaba gösterecektir." ifadelerini kullandı.
Cvitanovic, iki ülkenin ekonomik iş birlikleri konusuna da değindi.
Hırvatistan'ın, bütün Avrupa'ya erişme ve bağlanma konusunda Türkiye'ye çok ciddi şanslar sunacağını belirten Cvitanovic, "Sadece ticaret anlamında değil ulaşma anlamında da katkılar sunacaktır. Türkiye'nin girişi için Hırvatistan kapılarını kalpten açacaktır. Bu da Türkiye'yi ağırlamaktan duyacağımız mutluluğu ifade edecektir." diye konuştu.
Vali Çakacak ise Cvitanovic'i Eskişehir'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye ile Hırvatistan arasındaki ilişkilerin her geçen yıl daha da geliştiğini anlatan Çakacak, iki ülke arasında kuvvetli iş birliğinin bulunduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:07 Kaynak: AA
Ankara, Hırvatistan, Avrupa Birliği, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar Yeni Güne Nasıl Başladı? İşte Son Durum TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 14:50:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Türkiye'nin AB üyeliği için çaba göstereceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]